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Basın Örgütlerinden Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı’na Eleştiri!

“TELEFON KONUŞMA ÜCRETLERİNDE UYGULANAN TÜM TENZİLATLARIN KALDIRILMASIYLA İLGİLİ KARARI ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIK”

Basın Örgütlerinden Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı’na Eleştiri!

“TELEFON KONUŞMA ÜCRETLERİNDE UYGULANAN TÜM TENZİLATLARIN KALDIRILMASIYLA İLGİLİ KARARI ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIK”

05 Ağustos 2018 Pazar 10:43
Basın Örgütlerinden Bayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı’na Eleştiri!

“TELEFON KONUŞMA ÜCRETLERİNDE UYGULANAN TÜM TENZİLATLARIN KALDIRILMASIYLA İLGİLİ KARARI ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIK”
“BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI, BASININ İLETİŞİM GİDERLERİNİ SIFIRLAMAYI HEDEFLEYECEĞİ YERDE, KÜÇÜK DE OLSA BİR İNDİRİMİ İPTAL ETME YOLUNA GİDİYOR. BU, HAYRET UYANDIRICI BİR ADIM”
Basın örgütleri, ‘Telefon konuşma ücretlerinde uygulanan tüm tenzilatların kaldırılmasıyla’ ilgili kararı üzüntüyle karşıladığını duyurarak, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı basının iletişim giderlerini sıfırlamayı hedefleyeceği yerde, küçük de olsa bir indirimi iptal etme yoluna gidiyor. Bu, hayret uyandırıcı bir adım” değerlendirmesinde bulundu.
Bakanlığın kararını, “Basın emekçileriyle devletin en üstü düzey bareminden maaş çekenleri ayırt edemeyen, basın örgütleriyle ve Basın Kartı Komisyonu’yla temas kurulmadan masa başında alınan bir karar” olarak niteleyen örgütler, “Bu karardan vazgeçin. Basın çalışanları için iletişimi kolaylaştırıcı, ucuzlaştırıcı adımlar atın” çağrısında bulundu.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın söz konusu kararı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) ile Basın Kartı Komisyonu tarafından yapılan ortak açıklamada eleştirildi. 
KTGB Başkanı Sami Özuslu, Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir ve Basın Kartı Komisyonu Başkanı Mustafa Kortun’un imzasını taşıyan ortak açıklamada, “Anlaşılan odur ki, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ülkemizde basının ve basın çalışanlarının içinde bulunduğu durumun farkında bile değil” değerlendirmesine yer verildi.
Başkanların ortak açıklaması şöyle:
“Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın kamuoyuna yaptığı bir açıklama basın camiasını üzmüştür. Müsteşar Kemal Bağzıbağlı’nın açıklamasında, ilgili tüzükte yapılan bir diğer değişiklikle, ‘telefon konuşma ücretlerinde uygulanan tüm tenzilatların kaldırıldığını’ duyurulmuştur. 
Açıklamanın devamında ‘daha önceki uygulamada devlet kurumlarına, cumhurbaşkanına, bakanlara, milletvekillerine, eski milletvekillerine, Telekomünikasyon Dairesi personeline, sarı basın kartı sahiplerine, seyahat acentelerine, muhtarlara ve diğer bazı kişilere telefon konuşma ücretlerinde indirimler uygulandığı’ belirtilmiştir.
Anlaşılan odur ki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ülkemizde basının ve basın çalışanlarının içinde bulunduğu durumun farkında bile değildir. Eğer farkında olsaydı, çok düşük ücretlerle çalışmakta olan gazeteciler ile devletin en üst bareminden maaş çeken kesimleri aynı kefeye koymazdı.
Tamamen masa başında alındığı belli olan bu karar öncesinde hiçbir basın örgütüyle ve devletin çıkardığı tüzüğe göre çalışan Basın Kartı Komisyonu’yla hiçbir temas kurulmamıştır. 
Eğer kurulmuş olsaydı, iletişimin basın açısından önemi bakanlık yetkililerine anlatılacaktı. 
Zira bakanlık açıklamasında ‘pazar günleri 24 saat boyunca, hafta içi ve cumartesi günleri ise 19.00-07.00 arasında yurt içi telefon görüşmelerinin ücretsiz yapılabildiği’ anlatılıyor. Bakanlık haber amaçlı görüşmelerin Pazar günleri ve hafta içi akşamdan sabaha yapılmasını tavsiye mi ediyor acaba?
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, içinde bulunduğumuz bilişim çağında basın kuruluşlarının ve basın emekçilerinin iletişim giderlerini sıfırlamayı hedefleyeceği yerde, küçük de olsa bir indirimi iptal etme yoluna giderek hayret uyandırıcı bir adım atmıştır. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı basın emekçileriyle devletin en üstü düzey bareminden maaş çekenleri ayırt edemeyen bu karardan vazgeçmeye ve sadece sabit telefonlarda değil, başta GSM ve internet iletişiminde olmak üzere basın kuruluşları ile basın çalışanlarına iletişimi kolaylaştırıcı, ucuzlaştırıcı adımlar atmaya çağırıyoruz.
Ayrıca basınla ilgili konularda adım atmazdan önce basın örgütleriyle temasa geçilmesinin de ‘medeni iletişimin bir gereği’ olduğunu anımsatmakta fayda görüyoruz.”
 

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Son Güncelleme: 05.08.2018 14:07
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