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Basın Kartı Komisyonu 2018 Haziran Dönemi Toplantısını Yaptı!

14 BASIN YAYIN GÖREVLİSİNİN KARTININ YENİLENMESİNE VE İLK KEZ KART ALACAK 17 KİŞİYE ONAY VERİLDİ

Basın Kartı Komisyonu 2018 Haziran Dönemi Toplantısını Yaptı!

14 BASIN YAYIN GÖREVLİSİNİN KARTININ YENİLENMESİNE VE İLK KEZ KART ALACAK 17 KİŞİYE ONAY VERİLDİ

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:16
Basın Kartı Komisyonu 2018 Haziran Dönemi Toplantısını Yaptı!


14 BASIN YAYIN GÖREVLİSİNİN KARTININ YENİLENMESİNE VE İLK KEZ KART ALACAK 17 KİŞİYE ONAY VERİLDİ
 Basın Kartı Komisyonu, 2018 Haziran dönemi toplantısını yaparak, basın kartlarının yenilenmesi için başvuran 14 basın yayın görevlisinin ve basın kartı almak için ilk kez başvuru yapan 19 kişiden 17’sinin başvurularını uygun buldu.
Basın Kartı Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, başvuruları uygun bulunan 17 gazeteciden 4’ünün evraklarının tamamlanması talep edildi.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda çalışmakta olan yönetmen Mehmet Aykut İncirli ile program yapımcısı Nilay Akyiğit’in sürekli basın kartı almalarına da Komisyonca onay verildi.
İlk kez basın kartı alan gazetecilerin isimleri şöyle:
“1.Fehmi Gürdallı, 2.Yağmur Düşer, 3.Kamil Oben Çelik, 4.Bahar Derya, 5.Ahmet Vamık, 6.Cansu Yarışan, 7.Nadire Bahadi, 8.Mazlum Ernez, 9.Tekin Kurt, 10.İpek Akın, 11.Aktay Elektrikçi, 12.Çağın Özılgaz, 13.Salih Irmaklı, 14.Yegane Giritli, 15.Yeliz Şükrü Erönen, 16. Mehmet Emin Hikmet, 17. Tuba Özkemal.”
 

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Son Güncelleme: 27.06.2018 15:42
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