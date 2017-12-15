"Basın dikkatli ve titiz davranmalı"

Bu tür sansasyonel haberlerin KKTC’ye ve üniversitelere zarar vermekten başka işe yaramadığını belirten Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu, “Öğrencilerden kaynaklandığı konusunda şüphe olan polisiye olayların abartılarak manşetlere taşınmaması hususunda daha duyarlı davranılmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu, öğrencilerin medyada yer alış şekliyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, basın organlarına “dikkatli ve titiz olun” çağrısında bulunuldu.

Öğrencilerle ilgili bazı düzenlemeler hakkında bilgi de verilen Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu açıklamasında, öğrencilerin muhaceret, sağlık gibi işlemleri için genelge, disiplin ve devam durumları için de Öğrenci Disiplin Tüzüğü” hazırlandığı, üniversitelerin merkezi kayıt sistemine geçmesi konusunda ise çalışmalar olduğu duyuruldu.

“TÜBİTAK BENZERİ BİR KURUMA GEREKSİNİM VAR. BUNU İLGİLİ MAKAMLARA DA İLETTİK”

Yazılı açıklamada ilk olarak öğrencilerle ilgili haberlerle işaret edilerek şunları kaydedildi:

“Daha önce Zimbabweli öğrenciler ile ilgili uluslararası proje kapsamında yapıldığı bildirilen çalışma KKTC ve Zimbabwe basınında yer almış ve ülkemiz açısından son derece olumsuz etkiler yaratmıştır. Haber yayınlandıktan sonra YÖDAK haberdar olmuş ve gerekli önlemleri almak amacı ile çalışmayı araştırmacıdan talep etmiştir. Ancak bugüne kadar çalışma ile ilgili herhangi bir veri elimize ulaşmamıştır. Yazıda bilgi verdiği bildirilen öğrencinin ise o dönemde adada bulunmadığı tespit edilmiştir. Uluslararası destekli olduğu bildirilen ikinci çalışmanın verileri de araştırmacıdan aynı amaçla talep edilecektir.

Ülkemizde TÜBİTAK benzeri bir araştırma kurumu olmadığından üniversitelerimiz haricinde yapılan yurtdışı destekli araştırmaların amaç ve hedefleri ile materyal ve metodunun uygunluğunun, verilerin geçerlik ve güvenirliğinin ve sonuçlarının kullanım amaçlarının kontrolü mümkün olmamaktadır. Şunu da belirtmek isteriz ki YÖDAK ve üniversitelerin ülkemizin TÜBİTAK benzeri bir kuruma gereksinimi olduğunu yazılı ve sözlü olarak ilgili makamlara ilettik. Bu tür çalışmaları ve öğrenciler ve/veya yükseköğretim konusunda sansasyonel haberleri yayınlamış olan değerli basın organlarımızın bundan sonra haber yaparken haberin doğruluğu yanı sıra toplum ve özellikle öğrencilerimizin yararını gözetmelerini dileriz.”

“YÖDAK’A BİREYSEL OLARAK HER TÜR SORUNLARLA İLGİLİ BAŞVURU YAPILABİLİR”

Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu’nun açıklamasının devamında şunlar ifade edildi:

“YÖDAK ve tüm üniversitelerimiz için önemli olan bu çalışmaların sonuçlarını almak incelemek ve tek olay dahi olsa acil önlemleri alarak mağdur öğrencimizi rehabilite etmektir. Üniversitelerimizde öğrencilerimizin akademik danışmanlık sistemleri yanı sıra her tür sorunlarında yardım alabilecekleri rehberlik danışmanlık merkezleri bulunmaktadır. YÖDAK’ın yönlendirmesi ile bu birimler etkin şekilde yapılandırılmıştır. Ayrıca YÖDAK bünyesinde öğrencilerimizin sorunları ile ilgilenmek üzere tüm üniversitelerimizin görevlendirmeleri ile kurulmuş olan bir Öğrenci Komitesi faaliyettedir. Öğrencilerimiz YÖDAK’a bireysel olarak her tür sorunları ile ilgili başvuru yapabilmektedir. YÖDAK kısıtlı imkanları ile bunlar içerisinde acil olanlar ile grup halinde veya bireysel olarak hemen görüşmekte ve üniversiteler ile irtibata geçerek gerekli önlemler alınmaktadır. YÖDAK ile Üniversitelerimiz YÖK ve Türk elçilikleri ile işbirliği içinde yurtdışından öğrenci getiren acentelerin güvenirliği konusunda ciddi bir hassasiyet göstermekte ve güvenilir olmayan acente ile çalışmamaktadırlar.”

“GENELGE VE ÖĞRENCİ DİSİPLİN TÜZÜĞÜ HAZIRLANDI”

Öğrencilerin muhaceret, sağlık gibi işlemlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için ilgili bakanlıklar, YÖDAK ve üniversite rektörlerinin katılımıyla genelge hazırlandığını, merkezi kayıt sistemine geçilmesi konusunda da çalışmaların söz konusu olduğunu kaydeden Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu, şunları belirtti:

“Yurtdışından gelen öğrencilerin kalitesini güvence altına almak amacıyla Uluslararası Öğrenci Kayıt Kabul Koşulları Tüzüğü hazırlanmış ve ilgili makamlara iletilmiştir. Öğrencilerin devam durumları ve üniversite içindeki disiplini düzenleyen “Öğrenci Disiplin Tüzüğü” yine tüm üniversitelerimizin desteği ile hazırlanmıştır.”

“ÜNİVERSİTELERİMİZ SORUNUN KAYNAĞINI VE NEDENLERİNİ ÇOK İYİ GÖRÜYOR”

Açıklamanın devamında şunlar aktarıldı:

“Ülkemize, kendi akraba ve vatandaşları tarafından yönlendirilerek çalışmak için gelen pek çok yabancı uyruklu var. Ki bu insanların arasında yükseköğrenim görmüşler de var. Bu insanların öğrencilerle karıştığı veya özellikle karıştırıldığı veya adada kalmak üzere bir üniversiteye kayıt yaptırabilecekleri veya bazı kurslara devam ettikleri için öğrenci olarak adlandırıldıkları unutulmamalıdır. Tüm üniversitelerimiz bu tür kayıtları itina ile ayırmaya çalışmaktadır. Üniversitelerimiz sorunun kaynağını ve nedenlerini çok iyi görmekte, sorunu kendilerinden uzak tutmak için gerekli önlemleri almaktadırlar. Bu amaçla YÖDAK Başkanlığı’nda ilgili tüm bakanlıklar ile ortak çalışmalar yürütülmektedir. Suç içerikli haberler çalışan veya öğrenci ayırım yapılmadan ve önlem alacak olan YÖDAK ve üniversitelere bildirimde bulunulmadan “3. ülke vatandaşı öğrenciler” başlığı altında verildiği durumda sansasyon yaratmaktan ve üniversitelerimize ve ülkemize zarar vermekten başka işe yaramamaktadır.

Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu olarak bu tür haberleri yayımlayan basın, yayın kuruluşlarının ülke menfaatlerini düşünerek daha dikkatli ve titiz olmalarını, öğrencilerden kaynaklandığı konusunda şüphe olan polisiye olayların abartılarak manşetlere taşınmaması hususunda daha duyarlı davranmalarını beklemekteyiz.”

YÖDAK’ın başkanlığında toplanan Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu şu üniversitelerden oluşuyor:

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, İTÜ- KKTC Eğitim ve Araştırma Yerleşkesi, Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Girne Üniversitesi, Kıbrıs İlim Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi, Ada Kent Üniversitesi ve Kıbrıs Bahçeşehir Üniversitesi.”