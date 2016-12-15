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15 Aralık 2016 Perşembe 10:41

BASIN AÇIKLAMASI

Gazimağusa’da Avrupa Birliği projesi olarak 2009 yılında başlayan ve 2 yıllık bir inşaat süreci sonunda tamamlanması gereken ancak zamanında bitirilemeyen Kanalizasyon Projesi’nin inşaat sürecinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi için süreç devam ederken, basında Gazimağusa Belediyesi’ne yönelik “kanalizasyon sistemi için alınması gereken tedbirlerin alınmadığı” gerekçesiyle eleştiriler yöneltilmiştir.

BASIN AÇIKLAMASI
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                                                                        POMPA İSTASYONUNDAKİ TAŞMA 
                      YAĞMUR SUYUNUN TAHLİYE EDİLMESİNDEN KAYNAKLANIYOR

Gazimağusa’da Avrupa Birliği projesi olarak 2009 yılında başlayan ve 2 yıllık bir inşaat süreci sonunda tamamlanması gereken ancak zamanında bitirilemeyen Kanalizasyon Projesi’nin inşaat sürecinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi için süreç devam ederken, basında Gazimağusa Belediyesi’ne yönelik “kanalizasyon sistemi için alınması gereken tedbirlerin alınmadığı” gerekçesiyle eleştiriler yöneltilmiştir.
 
Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, bu süreçte Gazimağusa Belediyesi olarak kanalizasyon sisteminin halkımızın mağduriyetine neden olmadan çalışır duruma getirilmesi gerektiğini her fırsatta kanalizasyona taraf olanlara hatırlattık ve bu yönde uğraş verdik. Sıkıntıların asgari düzeyde hissedilmesi için hem idari hem de teknik anlamda konuya müdahil olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Girişimlerimiz sonucunda Avrupa Birliği sistemdeki sorunların tadilat projesiyle çözülmesine karar vererek tadilat projesi için kaynak ayırmış ve ihale sürecini başlatmıştır. Tadilat projesine hazırlık olarak kanalizasyon sistemindeki arızaların tespiti için CCTV yöntemi ile boruların içinde kamera görüntülemesi yapılmıştır.
 
Yapılan iddiaların aksine  Gazimağusa Belediyesi olarak sistemin düzgün çalışması için var gücümüzle hem konuyu takip ediyor hem de sisteme gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Söz konusu açıklamada sosyal konutlar bölgesindeki pompa istasyonundan lağım taştığı iddiası doğru değildir. Pompa istasyonunda yağmurdan kaynaklanan bir taşma vardır ve pompa istasyonundan gölete akan da lağım değil yağmur suyudur.  Kanalizasyonun şebeke hatlarında ise arızaların olduğu bilinmeyen bir durum değildir, bu arızların giderilmesi için girişim yaptığımızı ve AB tarafından tadilat projesi hazırlığının yapılacağını tekrar vurgulamak isterim.
 
Halkımızın sağlığının en küçük bir zarar görmemesi ve sistemdeki tüm sorunların hemen çözülmesi tüm Gazimağusalılar’ın olduğu gibi benim de arzumdur. Kanalizasyon sistemini kapsamlı bir şekilde düzeltecek tadilat projesinin en kısa sürede başlaması ve halkımızın sağlığını tehdit edecek en küçük bir durumun yaşanmaması için çalışmalarıma devam edeceğimi belirtir,  kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.
 
İsmail Arter,
Belediye Başkanı
 
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