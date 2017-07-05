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05 Temmuz 2017 Çarşamba 16:21

Başhekim Dizdarlı’dan Özür Ve Teşekkür...

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, geçtiğimiz gün akşamüzeri hastane bölgesinde yaklaşık 4 saatlik elektrik kesintisi olduğunu, hastanedeki sistemlerin kesinti nedeniyle arızalandığını kaydederek, bu sürede yaşanan sıkıntı nedeniyle hastalardan özür diledi, arızayı gidermek için çalışan teknik ekibe teşekkür etti.

Başhekim Dizdarlı'dan Özür Ve Teşekkür...
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(ELEKTRİK KESİNTİSİ)... “ELİMİZDE OLMAYAN NEDENLERLE VERDİĞİMİZ SIKINTIDAN DOLAYI HASTALARDAN ÖZÜR DİLER, ARIZAYI GİDEREN TEKNİK EKİBE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Lefkoşa, 5 Temmuz 17 : Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, geçtiğimiz gün akşamüzeri hastane bölgesinde yaklaşık 4 saatlik elektrik kesintisi olduğunu, hastanedeki sistemlerin kesinti nedeniyle arızalandığını kaydederek, bu sürede yaşanan sıkıntı nedeniyle hastalardan özür diledi, arızayı gidermek için çalışan teknik ekibe teşekkür etti.

Başhekim Dizdarlı, “Özür ve Teşekkür” başlıklı bildirisinde şunları kaydetti:

“3 Temmuz’da saat 16.30’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bölgesinde, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) kaynaklı elektrik kesintisi oldu.

Bu esnada, Ayaktan Tanı Binası’nın VRV sistemi, jeneratör devreye girene kadar tümüyle devre dışı kaldı. Aynı esnada Kan Bankası’nda da arıza meydana geldi. Ülkenin bütün kan rezervi tehlike altına girdi.

Hastanede nöbetçi teknisyenimiz hayati öneme haiz bu rezervi koruma adına önce Kan Bankasına müdahale etti. Devreden çıkan jeneratörü devreye koydu. Yine aynı teknisyenimiz 35 dakika sonra Göğüs Hastalıkları Servisi’nin VRV sistemlerini devreye aldı. Sistem çalıştırıldı. Ancak tam kapasite devreye girmesi yaklaşık 40 dakika – 1 saati buldu. Saat 17.40 gibi tüm VRV soğutma sistemleri tam kapasite ile devredeydi. Ne yazık ki saat 20.00 gibi elektrikler gelince, jeneratörün devreden çıkmasıyla VRV sistemi yeniden ve tümüyle devreden çıkıp, tekrar nöbetçi teknisyenimiz tarafından çalıştırıldı ve saat 21.00’de tam kapasite ile çalışmaya başladı.

Bu süre içerisinde bazı hastalarımız sıcak dolayısıyla şikayetçi olmuş, sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulunmuşlardır. Elimizde olmayan nedenlerle verdiğimiz sıkıntıdan dolayı kendilerinden özür dilerken, hastalarımızın mağduriyetini gidermek için nerdeyse hayatını riske ederek arızayı gideren teknik ekibe teşekkürü borç sayarız.”

(RÇ/HÖ)

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