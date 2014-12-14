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Başhekim Yardımcısı Dizdarlı, Keser İle Özarı’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verdi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Bülent Dizdarlı, Ömer Oğuz Keser ile Miya Özarı’nın sağlık durumu  hakkında bilgi verdi.

Başhekim Yardımcısı Dizdarlı, Keser İle Özarı’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verdi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Bülent Dizdarlı, Ömer Oğuz Keser ile Miya Özarı’nın sağlık durumu  hakkında bilgi verdi.

14 Aralık 2014 Pazar 16:00
Başhekim Yardımcısı Dizdarlı, Keser İle Özarı’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verdi
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OĞUZ KESER’İN HAYATİ TEHLİKESİ MİNİMAL DÜZEYE İNDİ

MİYA ÖZARI’NIN HAYATİ RİSKİ HALA SÜRÜYOR

 Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Bülent Dizdarlı, Ömer Oğuz Keser ile Miya Özarı’nın sağlık durumu  hakkında bilgi verdi.

Oğuz Keser’in hayati tehlikesi minimal düzeye inmesine rağmen, Miya Özarı’nın hayati riski hala sürüyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekim Yardımcısı Bülent Dizdarlı son zamanlarda hastaneye yatan  ve medya tarafından sağlık durumları takip edilen iki hastanın saat 12.30 itibarıyla sağlık durumlarını açıkladı.

KESER’İN DURUMU...

Dizdarlı, Ömer Oğuz Keser’in iki gündür yapılan yoğun tedavi sonucunda şuurunun tamamen açıldığını ve suni solunum cihazından ayrıldığını kaydetti. Ancak Keser’in çekilen akciğer tomografisinde, akciğerinde görülen leke ve sıvı nedeniyle yoğun bakım koşullarında tedavisinin bir süre daha devam etmesi kararı alındığını dile getiren Dizdarlı, Keser’in hayati tehlikesinin minimal düzeyde olduğunu belirtti.

ÖZARI’NIN DURUMU....

Dizdarlı ayrıca, balkondan amcası tarafından üçüncü kattan aşağıya atılan Miya Özarı’nın ise ekstermitelerinde oluşan kırıkların ameliyatla tesbite edildiğini kaydetti.

Akciğerdeki sıkıntının halen devam etmekte olduğunu dile getiren Dizdarlı, Özarı’nın zaman zaman solunum problemi yaşadığını ve o anlarda gerekli müdahalelerin yapıldığını kaydederek, hastanın şuurunun yerinde olmasına rağmen hayati riskinin hâlâ yüksek olduğunu belirtti.

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Bülent DizdarlıÖmer Oğuz Keser Ile Miya Özarı’nın Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Verdi.
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