Başhekim Dizdarlı, Doğukan Hüryaşar’ın Bugün Yoğun Bakımdan Çıkarılacağını Söyledi

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı, bugün bir basın toplantısında yaptığı konuşmada, Hüryaşar’ın hayati tehlikeyi atlatmış durumda olduğunu ve bugün muhtemelen yoğun bakımdan çıkarılacağını, söz konusu kazada yaralananların hepsini yıl sonundan önce taburcu etmeyi beklediklerini kaydetti.

Dizdarlı,Girne-Değirmenlik dağ yolundaki kazadan dolayı 29 Kasım’dan beri yoğun bakımda bulunan 15 yaşındaki Doğukan Hüryaşar ’ın bugün muhtemelen yoğun bakımdan çıkarılacağını söyledi.

Girne-Değirmenlik dağ yolundaki kazadan dolayı 29 Kasım’dan beri yoğun bakımda bulunan 15 yaşındaki Doğukan Hüryaşar’ın bugün muhtemelen yoğun bakımdan çıkarılacağını söyledi.