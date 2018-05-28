Başhakim ZekÂ Bey Ölüm Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı

Lefkoşa, 28 Mayıs 18 (.): Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıçlığı da yapanBaşhakimMehmet Zekâ Bey, ölümünün 34’üncü yıldönümünde Lefkoşa Mezarlığındaki kabri başında, törenle anıldı.Törendeki ilk konuşmayı yapan damadı Dr. Şemsi Kazım, Zekâ Bey hakkında çok fazla şey konuşulduğunu ancak verdiği hizmetler ve aldığı kararlardan dolayı bir o kadar daha hakkında konuşulabilecek bir kişi olduğunu söyledi.Kazım, Zekâ Bey’in her zaman, hiçbir teshir altında kalmadan doğru bildiğini yapmış bir kişi olduğunu ifade etti.ESENDAĞLIKıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ise, Zekâ Bey’in hukuk alanında yapığı çalışmaların izlerinin halen yaşadığını, verdiği kararlara bugün dahi hukukçuların başvurduğunu kaydetti.Hukukta içtihatların 3-5 yılda güncelliğini yitirdiğini o nedenle gelecek nesillere içtihat sağlayabilmenin meziyet gerektirdiğini kaydeden Esendağlı, bu nedenle Zekâ Bey’in içtihatlarının halen güncelliğini korumasının çok önemli olduğunu ifade etti.Esendağlı, Zekâ Bey’in hukuk alanındaki çalışmalarının, bahse konu dönemdeki zorluklar göze alındığında, bugün çok daha değerli olduğunu kaydetti.ÇINARZeka Bey’in torununun oğlu Oktay Çınar ise, büyük dedesinin Kıbrıslı Türklerin nerelere gelebileceği noktasında ciddi bir ilham kaynağı olduğunu, hukuk alanındaki katkıları ve hizmetlerinden dolayı bir hukukçu olarak her yıl anılmasının doğru olduğunu ifade etti.FERİDUNDamatlarından Oktay Feridun ise Zeka Bey’in yemekte bile davaları hakkında görüş alış verişinde bulunduğunu, davalarda aldığı kararlarının Kıbrıs, Türkiye ve Avrupa’da bugün dahi çok önem arz ettiğini ifade etti.Feridun, Zeka Bey’in ziraatçılara da büyük hizmetleri geçtiğini, Mehmetçik’te bağ kurma yasağının kaldırılmasında önemli rol oynadığını anlattı.Törene LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.(ID/ÖK) FOTOĞRAFLI

Haber: İbrahim Diran