Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103235
ALTIN
197.827
DOLAR
4.7171
STERLİN
6.2889
EURO
5.5018
Temizliğe gittiği evden para çaldı
TEMİZLİĞE GİTTİĞİ EVDEN PARA ÇALDI
İki adet cep telefonu ile 1700 TL parayı çaldı
GİRNE'DE HIRSIZLIK
Sahte kimlikle yakalandı
SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
Gazimağusa’da uyuşturucu
GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU
banner282

Başhakim Zeka Bey, vefatının 34. yıldönümü çerçevesinde anılacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı, Başhâkim Zekâ Bey, vefatının 34. yıldönümü nedeniyle iki törenle anılacak.

Başhakim Zeka Bey, vefatının 34. yıldönümü çerçevesinde anılacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı, Başhâkim Zekâ Bey, vefatının 34. yıldönümü nedeniyle iki törenle anılacak.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 07:12
Başhakim Zeka Bey, vefatının 34. yıldönümü çerçevesinde anılacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı, Başhâkim Zekâ Bey, vefatının 34. yıldönümü nedeniyle iki törenle anılacak.


Zekâ Bey, Kıbrıs Türk Hukukunu Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Derneği tarafından yarın saat 17.00’de doğum yeri olan Balalan köyünde, Pazartesi günü ise saat 17.00’de Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenecek törenlerle anılacak.

ZEKA BEY’İN ÖZGEÇMİŞİ

1903 yılında Bladanisyo (Balalan) köyünde dünyaya gelen Zekâ Bey ilk ve orta tahsilini Mehmetçik’te tamamladı. Lefkoşa’da lise tahsiline devam eden Zeka Bey İngiliz okulundan mezun oldu.

İstanbul Hukuk Fakültesini “Pekiyi” derecesiyle bitirdikten sonra Londra’da “Middle Temple Inn of Court’dan kısa sürede “Barrister-at-Law” unvanını aldı ve Kıbrıs’a gelerek avukatlığa başladı.

banner277

1930’lu yılların başında Kavanin (Yasama) Meclisi’ne üye seçildi. Ardından avukatlıkta göstermiş olduğu başarıdan dolayı doğrudan Kaza Mahkemesi Hâkimliğine tayin olan Zekâ Bey, Mağusa ve Limasol’da başarıyla yürüttüğü bu görevden sonra terfi ederek Lefkoşa Kaza Mahkemesi Reisi olarak tayin edildi.

1931 tarihinden sonra, özellikle Söz Gazetesi’nde yazdığı yazılarla, modernleşmenin düşünsel temellerinin atılmasına önemli katkılarda bulundu; 1948 yılında kurulan Türk İşleri Komisyonu’nun başına geçti. Komisyonda görev aldığı süre boyunca çağdaş yasaların geçmesini sağlayarak Kıbrıs Türk toplumunun hukukunun gelişimine çok önemli katkılar koydu.

1952 yılında Yüksek Mahkeme Hakimliği’ne terfi eden Zekâ Bey, 1961 yılında Strazburg’da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne üye seçildi ve ölüm tarihi olan 1984 yılına kadar sürdürdüğü görevi boyunca almış olduğu kararların her biri emsal teşkil edecek, dünya hukukuna ışık tutacak boyutta oldu.

Gerek Kıbrıs'ta görev yaptığı dönemde, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde verdiği kararların hukuksal değeri yaşamaya devam ediyor.. Bu kararlar Enstitü, tarafından bir araya getirilerek İngilizce olarak 3 ciltte derlenmiş olup bir kopyası AİHM’de bulunuyor.
 

Son Güncelleme: 26.05.2018 10:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAÜ okul harçları ve yurt ücretlerinde TL’ye geçeceklerini açıkladı
KAÜ okul harçları ve yurt ücretlerinde TL’ye geçeceklerini açıkladı
Her Daim Dostlar Kocareis-Venüs arasında sahil temizliği yaptı
Her Daim Dostlar Kocareis-Venüs arasında sahil temizliği yaptı
Besim, Terry Carter için başsağlığı mesajı yayımladı
Besim, Terry Carter için başsağlığı mesajı yayımladı
Kuir Kıbrıs’ın protokolünü Gazimağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe imzaladı
Kuir Kıbrıs’ın protokolünü Gazimağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe imzaladı
KAÜ’den hükümete acil tedbir çağrısı
KAÜ’den hükümete acil tedbir çağrısı
Harmancı, TMK ve KTMMOB’yi ziyaret etti, insan hakları vakfı yetkilileriyle bir araya geldi
Harmancı, TMK ve KTMMOB’yi ziyaret etti, insan hakları vakfı yetkilileriyle bir araya geldi
Bugün 3 saatlik elektrik kesintisi var
Bugün 3 saatlik elektrik kesintisi var
DAÜ ''Akademik Spor'' programında sporcu beslenmesi ele alındı
DAÜ ''Akademik Spor'' programında sporcu beslenmesi ele alındı
Hap zanlıları tutuklu yargılanacak
Hap zanlıları tutuklu yargılanacak
Eroğlu: “Lefkoşa’nın durumu arzulanan noktadan çok uzak”
Eroğlu: “Lefkoşa’nın durumu arzulanan noktadan çok uzak”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim