Başçeri, Ekonomi Bakanı Özdil Nami’yi Ziyaret Etti

Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’yi ziyaret etti.

Özdil Nami, Başçeri’yle görüşmesinde yaptığı konuşmada, yeni görevinde başarılar dilediği Başçeri’nin, Kıbrıs’ı tanıyıp bilmesinin önemine işaret etti. Nami, Başçeri’ye önceki görevlerinde Kıbrıs sorununun çözümü ve ekonomik konularda halkın refahının artması yönündeki ciddi katkılarından ötürü teşekkür etti.

Bu katkıların artarak devam edeceğinden şüphesi olmadığını dile getiren Nami, yakın istişare içinde çalışarak ülkeye hak ettiği hizmeti vereceklerine inanç belirtti.

BAŞÇERİ

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yeniden birlikte mesai yapacak olmaktan memnun olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin önemli bir varoluş mücadelesi verdiğini ve bugün ayakları üzerinde durduğunu belirten Başçeri, bunun sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Enerji kaynakları üzerinde son dönemde yaşanan tartışmalara değinen Başçeri, bu tartışmaların varoluş mücadelesinin ekonomik boyutunu ortaya koyduğunu söyledi.

Başçeri, sürdürülebilir kalkınmaya destek vermeyi sürdüreceklerini, Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

(GÖZ/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: Gözde Süreç Sarı Fotoğraf: Süleyman Önal