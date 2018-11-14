Başçeri Ataoğlu’na Nezaket Ziyaretinde Bulundu

Lefkoşa, 14 Kasım 18 : Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.



Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada, Başçeri’ye yeni görevinde başarılar diledi ve KKTC’yi yakınen tanıyan Başçeri’nin Büyükelçi görevine atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, daha önce de Lefkoşa’da görev yaptığını ifade ederek, tekrardan KKTC’de görev yapacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.



Görüşmede, ülke turizmi hakkındaki konular da ele alınarak, yeni dönemde de turizm alanında işbirliğinin devam edeceği vurgulandı.



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