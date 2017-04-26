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26 Nisan 2017 Çarşamba 16:19

Başbakanlık’tan Yiğit Bulut Açıklaması

Başbakanlık'tan Yiğit Bulut Açıklaması
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“AĞIRLIĞINDAN ÇOK ÖTE DEĞERLENDİRİLDİ”

“SÖYLENENLER KADAR, RESMİ GÖRÜŞ GİBİ ÖNEMSETİLMESİ  DE  ABESLE İŞTİGAL”

Başbakanlık, Türkiye Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Yiğit Bulut’un Kıbrıs Türk halkı ve onun devletine ilişkin görüşlerinin “ağırlığından çok öte değerlendirildiğini” ifade etti.

Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Sayın Bulut’un bir vatandaş olarak ve kişisel görüşünü belirttiğini ifade etmesine rağmen, en az söylenenler kadar; KKTC olarak, Anavatan Türkiye ile en üst düzeyde yapılan tüm toplantılarda mutabık kalınan ‘resmi devlet’ politikasıyla örtüşmeyen bu tür görüşlerin ‘resmi görüş’ gibi önemsetilerek gündem yaratılması da gereksizdir, anlamsızdır ve abesle iştigaldir.

Kıbrıs Türk halkının hassasiyetlerini dikkate almayan bu ve buna benzer kişisel görüşlerin, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin sesi gibi algılanmaması ve sorumsuzca yapılan bu tür söylemlerden yola çıkarak gereksiz yere Anavatan Türkiye Cumhuriyeti devletine ve mensubu olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğumuz Türk ulusuna haksızlık yapılmamasının önemine dikkat çekeriz.”

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