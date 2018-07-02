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Başbakanlık’tan İtü İle Birlikte Çocuklara Ve Gençlere Yaz Kursu

Lefkoşa, 2 Temmuz 18 :Başbakanlığın herkese eşit eğitim olanağı sunmak amacıyla sürdürdüğü faaliyetler çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile varılan anlaşma doğrultusunda, rehber öğretmenler tarafından belirlenen elli öğrenciye, yaz döneminde, iki ay boyunca sürecek, yabancı dil, bilgisayar, etkili iletişim, felsefe ve hızlı okuma kursları verilmeye başlandı. 

Başbakanlık’tan İtü İle Birlikte Çocuklara Ve Gençlere Yaz Kursu

Lefkoşa, 2 Temmuz 18 :Başbakanlığın herkese eşit eğitim olanağı sunmak amacıyla sürdürdüğü faaliyetler çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile varılan anlaşma doğrultusunda, rehber öğretmenler tarafından belirlenen elli öğrenciye, yaz döneminde, iki ay boyunca sürecek, yabancı dil, bilgisayar, etkili iletişim, felsefe ve hızlı okuma kursları verilmeye başlandı. 

02 Temmuz 2018 Pazartesi 10:17
Başbakanlık’tan İtü İle Birlikte Çocuklara Ve Gençlere Yaz Kursu
Lefkoşa, 2 Temmuz 18 :Başbakanlığın herkese eşit eğitim olanağı sunmak amacıyla sürdürdüğü faaliyetler çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile varılan anlaşma doğrultusunda, rehber öğretmenler tarafından belirlenen elli öğrenciye, yaz döneminde, iki ay boyunca sürecek, yabancı dil, bilgisayar, etkili iletişim, felsefe ve hızlı okuma kursları verilmeye başlandı. 
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ndan yapılan açıklamaya göre. kursların başlaması dolayısıyla İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’ni ziyaret eden Başbakan Tufan Erhürman, seçkin ve köklü üniversitelerden İTÜ ile birlikte başlattıkları projenin heyecan verici olduğunu, proje sayesinde elli civarında çocuk ve gence, son derece güzel ve modern bir mekanda, yabancı dil, bilgisayar, felsefe gibi alanlarda kursların verileceğini, bu sayede çocukların ve gençlerin hem yaz tatillerini dolu dolu değerlendireceklerini, hem de özelde yeni öğretim yılına, genelde de geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarının sağlanacağını söyledi.
Başbakan  Tufan Erhürman sözlerine şöyle devam etti: 
“Göreve geldiğimiz günden bu yana, Gençlik Dairemiz, Evkaf Genel Müdürlüğümüz ve çeşitli üniversitelerimizle birlikte pek çok projenin hazırlıklarını yaptık. Bu projelerin bir kısmı hayata geçti, bir kısmı da çok kısa bir süre içerisinde hayata geçecek. Şu an itibarıyla Arabahmet İyilik Evi’nde, Başbakanlığın koordinatörlüğünde, 21 kadın okuma yazma kurslarına devam ediyor. Aldığım bilgi bu sayının her gün artmaya devam ettiğidir. Bunun yanında yine İyilik Evi’nde, Gençlik Dairemizin koordinatörlüğünde yeni kurslar başladı. Evkaf Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalarla birlikte devam eden bu kurslarda çocuklarımız ve gençlerimiz, tiyatrodan felsefeye, spora kadar çeşitli alanlarda faaliyetler yürütüyor, eğitimler alıyor. Kadınlarımıza yönelik olarak, okuma yazma kursları yanında, ilk yardım ve sağlık kursları da açtık. Kısa bir süre içerisinde üniversitelerimizle ve bazı özel okullarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar hakkında da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu projelerin tümünde temel amacımız, eğitimi tüm kesimlere yaygınlaştırmak ve kadınlarımızı, çocuklarımızı ve gençlerimizi eşit eğitim olanaklarına sahip kılmaktır. Tüm kesimlere eşit eğitim olanakları sunmak sosyal ve ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazlarındandır. Başbakanlık olarak bu konudaki çalışmalarımıza ve projelerimize heyecan ve kararlılıkla devam edeceğiz”. 
Açıklamaya göre Başbakanlık tarafından, Arabahmet’deki İyilik Evi’nde kadınlar için açılan okuma yazma kursları ve çocuklar ve gençler için felsefeden tiyatroya kadar çeşitli alanlarda verilen eğitimler de devam ediyor.
(AK/ŞEB)FOTOĞRAFLI

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