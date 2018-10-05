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Başbakanlık Ve Başbakan Yardımcısı Özersay Batman’da Şehit Edilen Askerlere Rahmet Diledi

Başbakanlık Ve Başbakan Yardımcısı Özersay Batman’da Şehit Edilen Askerlere Rahmet Diledi

05 Ekim 2018 Cuma 10:20
Başbakanlık Ve Başbakan Yardımcısı Özersay Batman’da Şehit Edilen Askerlere Rahmet Diledi

Başbakanlık ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Batman’da şehit edilen askerlere rahmet diledi.

Başbakanlık sosyal medyadan şu ifadeleri paylaştı:

“Batman'da teröristler tarafından şehit edilen askerlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine ve Türkiye Cumhuriyeti halkına başsağlığı ve yaralı askerlere acil şifalar dileriz.”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Batman’da şehit edilen gencecik evlatlara dair haberi okuduğumuzda yüreğimiz burkuldu. Vatanlarını savunmaya çalışırken canlarını feda eden tüm şehitlerin yattığı yer nur olsun, kendilerine Allahtan rahmet diliyorum. Ailelerinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Türkiye’nin başı sağ olsun. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Türkiye’nin yanındayız.”

Son Güncelleme: 05.10.2018 13:23
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