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Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Çalışmalarını Sürdürüyor

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları çerçevesinde Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde konferans verdi.

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Çalışmalarını Sürdürüyor

Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları çerçevesinde Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde konferans verdi.

06 Aralık 2014 Cumartesi 13:22
Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Çalışmalarını Sürdürüyor
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GÜZELYURT KURTULUŞ LİSESİ’NDE AİLELER UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLDİ

 Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları çerçevesinde Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nde konferans verdi.

Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Aile Birliği’nin talebi üzerine gerçekleştirilen etkinlikte Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ile Komisyon Başkan Yardımcısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Şube Amiri Yeşim Gürçınar  sunum gerçekleştirerek ailelerden gelen soruları yanıtladılar.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, Hasan Karaokçu, sunumunda artık dünyada madde bağımlılığı ile mücadelenin içerisine sigara ve alkolün de katıldığını belirtti. KKTC’de yapılan araştırmalarda sigara ve alkol deneme oranının Avrupa’nın en yüksek seviyelerinde olduğunu anlatan Karaokçu, “Sigara ve alkol kullanımının yüksek olduğu yerlerde gayrı yasal madde kullanımına geçiş riski daha yüksektir. Bu nedenle ailelerimizi ve çocuklarımızı sigara ve alkol konusunda bilinçlendirmeliyiz” dedi.

Bali ve son dönemlerde gündemden düşmeyen Maraş otu konusunda da uyarılarda bulunan Karaokçu, bu maddelerin de çocukların yakınlarındaki tehlikeler olduğuna işaret etti.  Gayrı yasal uyuşturucuların yaygınlığı, bu konuda gençlerin çevresindeki riskler ve yaratılmaya çalışılan sahte algılar konusunda da örnekler veren Karaokçu, bu konuda ailelerin dikkat etmesi gereken konularla ilgili olarak bilinçlendirdi.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nun önerisi ile kurulan Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun çalışmalarına başladığına işaret eden Karaokçu, “Başbakan Sayın Özkan Yorgancıoğlu Komisyona tam destek vermektedir. Bizim de görevimiz bir strateji çerçevesinde önceliklerimizi belirleyerek çalışmalarımızı yürütmektir” dedi.

Karaokçu, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Danışmanlık Merkezi ve yasal altyapının güçlendirilmesinin Komisyonun öncelikleri arasında olduğunu da vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Şube Amiri Yeşim Gürçınar,  daire olarak vatandaşlara yönelik olarak verdikleri hizmetler hakkında vatandaşları bilinçlendirdi.

Bu konuda “Alo 183 Acil Sosyal Hizmet İhbar Hattı”nın devrede olduğunu kaydeden Gürçınar, uyuşturucuyla mücadelede eğitimin çok önemli olduğunu vurguladı.Bağımlılık yapan zararlı maddelerden uzak durulması için çocukların yaşam becerilerinin ve ‘Hayır” deme becerilerinin küçük yaştan geliştirilmesinin önemine işaret eden Gürçınar, gençlerin ve ailelerin bilinçlendirilmesiyle uyuşturucu ile mücadelede yol alınabileceğini vurguladı.

Ailelerden gelen soruları da yanıtlayan Karaokçu ve Gürpınar’a etkinliğin sonunda Okul Müdürlüğü ve Okul Aile  Birliği tarafından teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi.

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