Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun surlar içi “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” devam ediyor

SAĞLIK KONTROLLERİ TAMAMLANAN VE BAYRAMDA GİYDİRİLEN ÇOCUKLARA KOMİSYONDA PARTİ DÜZENLENDİ



KARAOKÇU: “BİZ ÇOCUKLARI SEVİYORUZ”



Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, “dezavantajlı bölge” olarak nitelediği surlar içindeki çocuklara yönelik geliştirdiği “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çalışmaları devam ediyor.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden proje çerçevesinde, “Yaşam Öğrendikçe Güzel”, “Maksimum Sanat Minimum Risk” ve “Kitap Sevgi Günü” etkinliklerini gerçekleştiren Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, proje çerçevesinde destek verilen Atatürk İlkokulu ve Arabahmet İlkokulu’nda okuyan 30 çocuğu Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde sağlık kontrolünden geçirdi.

Lefkoşa Tren Yolu Polikliniği’nde sağlık kontrolleri gerçekleştirilen çocuklardan bazıları ileri tetkikler için başka doktorlara yönlendirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen çocukların aileleri ile temasa geçilip onların da bu süreci komisyonla işbirliğinde götürmeleri sağlandı.

“Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çerçevesinde destek programına alınan çocuklara, Ramazan Bayramı öncesi, götürüldükleri bir alışveriş merkezinde giyim desteği sağlandı.

Destek programında yer alan çocuklara bayram öncesi projeye destek veren vatandaşların bağışladığı bisikletler takdim edilirken, bugün ise, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nda Ramazan Bayramı etkinliği düzenlendi.



Komisyon uzmanları ile birlikte şarkılar söyleyip eğlenen çocuklar etkinlik sonrası ailelerine teslim edildi.Destek programında yer alan çocuklar tatili boyunca kişisel gelişim ve yabancı dil gelişimlerine katkı için “Yaz Kampı”na götürülecek ayrıca, tatil dönemi boyunca kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak, keyif alabilecekleri, eğlenebilecekleri ve özgür olabilecekleri ortamlarda çağdaş sanatla olan ilişkilerini artırmak amacıyla Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA) çalışmalarına katılacaklar.

KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, surlar içindeki çocuklara yönelik olarak geliştirdikleri “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çalışmalarının çok başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

“Biz çocuklarımızı seviyoruz” diyen Karaokçu, sevgisiz kalan çocukların, eğitimsiz kalan çocukların, kişisel gelişimleri yetersiz olan çocukların her zaman her türlü riske karşı daha korumasız olabildiklerine işaret ederek, “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi”ni bu kapsamda hayata geçirdik” dedi.

Karaokçu, projenin yürütülmesine desteklerini esirgemeyen Başbakan Tufan Erhürman’a, Sağlık Bakanlığı’na, Milli Eğitim Bakanlığı ile Atatürk İlkokulu ve Arabahmet İlkokulu müdürlüklerine, Gençlik Dairesi’ne, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne, Health Education Center ve çocukların ailelerine teşekkür etti.

