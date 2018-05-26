Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun Önleme ve Destek Çalışmaları Devam Ediyor



ATATÜRK İLKOKULU’NDA “KİTAP SEVGİ GÜNÜ” DÜZENLENİYOR



ETKİNLİĞE TÜRKİYE ÇOCUK KİTABI YAZARLARINDAN SİMA ÖZKAN KATILARAK “DİŞİ DÜŞEN EJDERHA” KİTABINI İMZALAYACAK





Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan çocuklara yönelik önleme ve eğitim çalışmaları devam ediyor.



Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Kişisel Gelişim Seferberliği” çerçevesinde bu kez Milli Eğitim Bakanlığı, Atatürk İlkokulu ve Alsancak Belediyesi ile işbirliği halinde “Kitap Sevgi Günü” etkinliği gerçekleştirilecek.





“Sevginin ürünü olan kitaplarla çocuklarımızı hep birlikte kucaklıyoruz” sloganı ile düzenlenen “Kitap Sevgi Günü” etkinliğine Türkiye’den Beta Kids Yayınları Yazarı Sima Özkan katılacak.28 Mayıs Pazartesi günü saat 09.30’da Atatürk İlkokulu’nda gerçekleştirilecek ilk etkinlikte, Sima Özkan “Dişi Düşen Ejderha” isimli kitabını çocuklara imzalayıp söyleşi gerçekleştirecek.Beta Yayınevi, etkinlik çerçevesinde Atatürk İlkokulu’na çocuk kitapları bağışında da bulunacak.“Kitap Sevgi Günü”nün ikinci etkinliği saat 14.00’te Alsancak Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.Alsancak Belediyesi ile işbirliği halinde düzenlenecek etkinlikte de Yazar Sima Özkan çocuklar ve ailelerle söyleşi gerçekleştirip “Dişi Düşen Ejderha” kitabını imzalayacak.