BAŞBAKANLIK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU İLE ALSANCAK BELEDİYESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

KARAOKÇU: “TOPLUMSAL KORUMA ZIRHIMIZI GÜÇLENDİRMEK ADINA BİR ADIM DAHA ATMAKTAN MUTLUYUZ”



ÜLBAR: “BİREYLERİN, BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE YAŞAYAN İNSANLARIN VE TOPLUMUN SAĞLIKLI GELİŞMESİNE ÖNEM VERİYORUZ”



Alsancak Belediyesi ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu arasında işbirliğini öngören protokol imzalandı.



Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 14.00’te Komisyon’da yer alan törenle, protokole Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ile Alsancak Belediyesi adına Bayındırlık ve İmar Şubesi Amiri Barış Ülbar imza koydu.



Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu imza töreninde yaptığı konuşmada, Komisyon olarak önleme çalışmalarını daha üst düzeye çıkarma konusunda yerel yönetimlerle ciddi bir işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.



Lefkoşa Türk Belediyesi sağlık ve zabıta ekiplerine yönelik olarak başlattıkları “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi”ni daha sonra Girne Belediyesi’nde sürdürdüklerini kaydeden Karaokçu, yine Girne Belediyesi bünyesinde bir Danışmanlık ve Destek Merkezi kurulmasına destek vererek bu anlamda önemli bir ilerleme sağladıklarını belirtti.



Alsancak Belediyesi ile de bir süredir işbirliği konusunda çalışma yürüttüklerini, birlikte neler yapılabileceğinin konuşulduğunu ve bugün protokolü imza noktasına geldiklerini vurgulayan Karaokçu, konuya duyarlılığından dolayı Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’e teşekkür etti.



Protokolü imzalamalarının ardından Alsancak Belediyesi’nde görev yapan sağlık ve zabıta ekiplerine “Bağımlılıklarda Farkındalık” eğitimlerinin başlayacağını anlatan Karaokçu, eğitimin üç gün süreceğini açıkladı.



Karaokçu, “Baştan beri söylediğimiz gibi uyuşturucu ile mücadelede toplumsal koruma zırhımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bugün bu yönde bir adım daha atmaktan dolayı mutluyuz” dedi.



ÜLBAR



Alsancak Belediyesi Bayındırlık ve İmar Şubesi Amiri Barış Ülbar da, Alsancak Belediyesi olarak bireylerin, belediye sınırları içerisinde yaşayan insanların ve toplumun sağlıklı gelişmesine önem verdiklerini ifade etti.



Ülbar, bu çerçevede Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.



Ülbar, pazartesi başlayacak eğitimler yanında, protokolün de hayırlı olmasını diledi.



PROTOKOLÜN İÇERİĞİ



Protokol, Alsancak Belediyesi ile Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun , başta madde bağımlılığı olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadelede etkin ve sürdürülebilir işbirliği yapmasını öngörüyor.



Protokolün ilk adımı olarak Belediye Zabıta Ekipleri ve Sağlık Ekipleri başta olmak üzere tüm personele Komisyonun kurumlara yönelik hazırladığı “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi” verilecek.



Protokol ayrıca, bireylerin, ailelerin ve toplumun huzurunu kaçıran sigara, alkol, internet, kumar bağımlılığı konusunda ailelere yönelik eğitimler verilmesini de kapsıyor.



Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yürütülmekte olan “Kişisel Gelişim Eğitim Seferberliği” çerçevesinde Alsancak Belediyesi hudutları içerisindeki öğrencilere ve ailelere iki kurum arasında belirlenecek program dahilinde eğitim verilecek.



Alsancak Belediyesi hudutları dahilinde yaşayan ve madde bağımlılığı sıkıntısı olan bireylerin takip edilmesi, tedaviye yönlendirilmesi ve yeniden topluma kazandırılması konusunda kurumsal güç birliği yapılacak.



Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından bilimsel gerçeklere dayalı olarak öncelikle ilkokul 5. sınıflara; İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi’nde bulunan madde bağımlısı gençlere ve genç suçlulara yönelik olarak sürdürülmekte olan “Arp Terapi” eğitimlerinden bölge çocuklarının ve halkının da yararlanması konusunda ortak çalışmalar yürütülecek.