Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Himayelerinde “Plaj Hentbol Turnuvası”

KARAOKÇU: “ÖRGÜTLERLE YARATTIĞIMIZ SİNERJİ İLE KORUMA ZIRHIMIZI HER GEÇEN GÜN DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ”

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, gençleri spora yönlendirmek ve uyuşturucu ile mücadelede farkındalık seviyesini yükseltmek amacıyla, Gönyeli Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü ile “Gönyeli Plaj Hentbol Turnuvası” düzenliyor.

Hayatını kaybeden kulübün eski kurucularından “Kezban Bürüncük Kolozali” anısına düzenlenecek turnuvayla ilgili basın toplantısı bugün, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği toplantı salonunda gerçekleştirildi.

KARAOKÇU

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu yaptığı konuşmada, uyuşturucun ile mücadelede koydukları en önemli hedefler arasında yer alan toplumsal duyarlılığı ve bilinç düzeyin yükseltme hedeflerinde özellikle son iki yıldır yaptıkları çalışmalarla önemli mesafeler kat ettiklerine yönelik inancını dile getirdi.

Karaokçu, “Toplum genelinde her geçen gün uyuşturucu sorununa karşı artan farkındalık, verdiğimiz mücadeleye destek veren, paydaş olan, örgüt sayısının artması, çocuklarımız ve gençlerimiz adına bizleri umutlandırmaktadır. Toplumumuzun tüm kesimlerinden Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na karşı oluşan bu güven, bundan sonraki çalışmalarımız için bizlere büyük bir motivasyon olmaktadır.Mücadelemize destek veren örgütlerle gençlerimizi, boş zamanlarını değerlendirecek doğru alanlara çekme, ve yaptığımız etkinliklerde verdiğimiz mesajların yarattığı sinerji ile uyuşturucu ile mücadeledeki koruma zırhımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz” dedi

Geçtiğimiz yıl Hentbol Federasyonu ile işbirliğinde “Bağımlılığımız Spor, Tutkumuz Hentbol Olsun” sloganı ile turnuva düzenlediklerini anımsatan Karaokçu, bu kez de yıllardan beridir büyük bir özveri ile hentbol sporunun gelişmesine ve gençleri bu spora çekme yönünde değeri biçilmez emekler veren Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü ile güzel bir etkinlik planladıklarını vurguladı.

“Gönyeli Plaj Henbol Turnuvası” ile bir ilkin de gerçekleştirilecek olmasının etkinliğe ayrı bir değer katacağını vurgulayan Karaokçu, “Turnuvamızı bu spora büyük emek vermiş Kezban Bürüncük Kolozali anısına düzenleyerek, aynı zamanda toplumsal olarak vefa duygularımızı güçlendirmemiz gerektiği yönünde de toplumumuza bir mesaj vermek istedik. 1-2 Eylül’de büyük bir katılım beklediğimiz turnuvamızda bizlerle olacak tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

TURGUT BÜRÜNCÜK

Gönyeli Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü Başkanı Turgut Bürüncük ise yaptığı konuşmada, kulüp olarak gençlere hizmet için yola çıktıklarını, bugüne kadar bir şeyler başardıklarına olan inancını dike getirdi.

Uyuşturucu ile mücadelede farkındalık yaratmak adına Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, KKTC Hentbol Federasyonu ve Gönyeli Belediyesi ile işbirliğinde turnuva düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getiren Bürüncük, bu güzel birliktelikle çok başarılı bir etkinliğe imza atacaklarını vurguladı.

Turnuvayı kulüplerinin kurucusu olan ve bu spora büyük emeği geçen 2006 yılında kaybettikleri Kezban Bürüncük anısına düzenlediklerini de ifade eden Turgut Bürüncük, turnuvanın düzenlenmesinde katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

BAHADIR AYHAN

KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan da, 1-2 Eylül’de düzenlenecek turnuvanın geleneksel hale getirilmesini planladıklarını söyledi

Yeni sezonda 4 plaj hentbol turnuvası düzenlemeyi hedeflediklerini ifade eden Ayhan, bunların üçünün Gazimağusa’da birinin de Gönyeli’de olmasına karar verdiklerini açıkladı.

Amaçlarının hentbol olmasına karşın hedeflerinin çocukların ve gençlerin sağlıklı koşullarda ve ortamlarda spor yapmalarına olanak sağlamak olduğuna işaret eden Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, uyuşturucu sorununa karşı duyarsız kalmalarının mümkün olmadığını, bu anlamda Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile çok ciddi adımlar atmaya kararlı olduklarını, bununla ilgili projelerini önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını vurguladı..

GAMZE BÜRÜNCÜK

Yönetim Kurulu üyesi ve Turnuva Koordinatörü Gamze Bürüncük ise 1-2 Eylül’de Gönyeli Baraj bölgesinde düzenlenecek olan turnuvayla ilgili bilgiler verdi.

Uluslararası hentbol kuralları çerçevesinde düzenlenecek olan turnuvaya başvuruların 27 Ağustos’da başlayıp, 30 Ağustos’ta tamamlanacağını ifade eden Gamze Bürüncük, turnuva ile ilgili başvuruların Hentbol Federasyonu’na yapılacağına işaret etti.

Gamze Bürüncük, 2 günlük turnuvada, hentbol şöleni yanında katılacak olanların çok güzel vakit geçirecekleri ve eğlenecekleri etkinlikler planladıklarını da açıkladı.

MERYEM KOLOZALİ

Kezban Bürüncük’ün kızkardeşi Meryem Kolozali ise Kezban Bürüncük’ün yaşamı boyunca gençler ve çocuklar için çok mücadele verdiğini, o nedenle isminin böylesi anlamlı bir turnuvada yaşatılmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Kezban Bürüncük’ün eşi Soner Kolozali de yaptığı konuşmada, turnuvanın düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.