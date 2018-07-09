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Başbakanlık üniversitelerle birlikte “Fırsat Eşitliği Projesi” başlattı

Başbakanlık üniversitelerle birlikte “Fırsat Eşitliği Projesi” başlattı

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:21
Başbakanlık üniversitelerle birlikte “Fırsat Eşitliği Projesi” başlattı

ERHÜRMAN: “GELECEKTE KIBRISLI TÜRKLERİ GURURLANDIRACAK BİLİM İNSANLARI SİZLERİN ARASINDAN ÇIKACAK”

Başbakan Tufan Erhürman bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret ederek, “Fırsat Eşitliği Projesi” kapsamında düzenlenen yaz kurslarına katılacak öğrencilerle bir araya geldi.

Başbakanlığı’nın üniversitelerle birlikte başlattığı “Fırsat Eşitliği Projesi” kapsamındaki kurslara Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Gazimağusa Ticaret Lisesi ve Namık Kemal Lisesi’nden öğrenciler katılıyor.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erhürman öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, bu kurslar ile hedeflerinin üniversitelerle iş birliği içerisinde kamu okullarında okuyan öğrencilerin yaz döneminde yararlanabilecekleri eğitim olanaklarını artırmak olduğunu söyledi. Erhürman, başta DAÜ Rektörü Necdet Osam olmak üzere bu konuda Gençlik Dairesi ile işbirliği yapan DAÜ yöneticilerine ve öğretim üyelerine teşekkür etti.

DAÜ ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ)’de kursların başladığını ifade eden Erhürman, önümüzdeki günlerde YDÜ’yü ve çalışmalara başlayacak diğer üniversiteleri de ziyaret edeceğini söyledi.

Erhürman konuşmasında şunları kaydetti:
“İstedik ki sizlere, DAÜ gibi güzide bir üniversitemizde bu yaz dönemi boyunca alanlarında son derece yetkin olan öğretim üyelerimizle tanışma ve birlikte çalışma olanağı yaratalım. Sizlerin fen bilimleri, matematik gibi alanlarda başarılı öğrenciler olduğunuzu öğretmenlerinizin yardımları sayesinde öğrendik. Bu kurslar sayesinde DAÜ’nün laboratuvarlarından ve özellikle de alanlarında kendilerini kanıtlamış öğretim üyelerinden yararlanma olanağı bulacaksınız. İnanıyorum ki bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecek, teknoloji alanında ilgi ve bilginizi artıracak ve ufkunuzu genişleteceksiniz. Gelecekte Kıbrıslı Türkleri gururlandıracak bilim insanları sizlerin arasından çıkacak. Hepinize başarılar dilerim”.

 

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Son Güncelleme: 09.07.2018 19:04
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