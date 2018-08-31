Akaryakıt zammını protesto eden bir grup, Başbakanlık önünde kontak kapatma eylemi yapıyor.





Eylem Başbakanlık önünde 11.15 sıralarında başladı.



Saat 11.30 itibarıyla birkaç araç ve otobüs Başbakanlık önündeki yola bırakılırken, polis de bölgede güvenlik önlemleri alarak sorun yaşanmaması için trafik akışını başka güzergahlara yönlendiriyor.



Facebook üzerinden Motorspors Cyprus adlı grubun girişimiyle örgütlenen eylem için yapılan çağrıda “Akaryakıta gelen zamlara yeter demezsek tepki göstermezsek sene sonuna bu benzin 6 lirayı bulur. Gelin birlik olalım sesimizi çıkaralım” denilmişti.



Eyleme, bazı örgütler de destek verdiğini açıklamıştı.