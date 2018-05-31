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Başbakanlık “Kültürel Miras” fotoğraf yarışması ve sergisi düzenlenecek

2018 Avrupa Kültür Mirası Yılı kapsamında yer alacak etkinlikler çerçevesinde, bu yıl ilk kez Başbakanlık “Kültürel Miras” Fotoğraf Yarışması ve Sergisi düzenlenecek.

Başbakanlık “Kültürel Miras” fotoğraf yarışması ve sergisi düzenlenecek

2018 Avrupa Kültür Mirası Yılı kapsamında yer alacak etkinlikler çerçevesinde, bu yıl ilk kez Başbakanlık “Kültürel Miras” Fotoğraf Yarışması ve Sergisi düzenlenecek.

31 Mayıs 2018 Perşembe 08:39
Başbakanlık “Kültürel Miras” fotoğraf yarışması ve sergisi düzenlenecek

BAŞVURULARIN 10 AĞUSTOS’A KADAR YAPILMASI GEREKİYOR

2018 Avrupa Kültür Mirası Yılı kapsamında yer alacak etkinlikler çerçevesinde, bu yıl ilk kez Başbakanlık “Kültürel Miras” Fotoğraf  Yarışması ve Sergisi düzenlenecek.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, fotoğraf  yarışması ve sergi ile, daha fazla insanın ve özellikle gençlerin ülke kültürel mirasını keşfetmesini sağlamak ve bu konudaki bilgilerini artırmak, yaşadıkları topraklara aidiyet duygularının pekiştirilmesine katkı koymak amaçlanıyor.


“Bizim Mirasımız: Geçmişin Gelecekle Buluşması” sloganıyla düzenlenecek yarışmada ülke Kültürel Mirasının gençlerin bakış açısı ile sergilemesi de hedefleniyor.


KATEGORİLER ve TEMA 


“Kültürel Mirasımız; Geçmişin Gelecekle Buluşması” Fotoğraf  Yarışması ve Sergisi, “dijital” olmak üzere iki ayrı yaş kategorisinde (12-18 ve 19-30 yaş arası) düzenlenecek.
Yarışmacılar en fazla renkli olan beş (5) fotoğraf  ile bugünden itibaren 10 Ağustos’a kadar yarışmaya başvuru yapabilecek.

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Sergi Açılışı ve ödül töreni 1 Ekim’de saat 18,30’da gerçekleştirilecek olan yarışmada, sergilenmeye layık görülen fotoğraflar 5 Ekim’e kadar Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenecek.


Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller ise şöyle:


Kategori A (12 – 18 yaş arası); Birincilik Ödülü (1,500 TL), İkincilik Ödülü (1,000 TL), Üçüncülük Ödülü (750 TL), Juri Özel Ödülü (Plaket), KKTC Başbakanlık Özel Ödülü (Plaket)


Kategori B (19 – 30 yaş arası); Birincilik Ödülü (1,500 TL), İkincilik Ödülü (1,000 TL), Üçüncülük Ödülü (750 TL), Juri Özel Ödülü (Plaket), KKTC Başbakanlık Özel Ödülü (Plaket).”


Yarışmayla ilgili daha detaylı bilgi www.kulturelmiras.org sayfasından alınabilecek.
 


Son Güncelleme: 31.05.2018 11:48
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