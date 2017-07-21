Başbakanlık DPÖ Müsteşarlığı Büyüme Rakamlarıyla İlgili Düzeltme Açıklaması Yaptı

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarlığı, KKTC’nin 2016 yılına ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamlarının, sekiz ülkenin GSYH büyüme oranları ile kıyaslandığını, büyüme oranlarında “dünya ikincisi olduk diye bir durumun söz konusu olmadığını” açıkladı.

“BÜYÜME RAKAMLARI 8 ÜLKE İLE KIYASLANDI”

“BÜYÜME ORANLARINDA DÜNYA İKİNCİSİ OLDUK DİYE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarlığı, KKTC’nin 2016 yılına ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) rakamlarının, sekiz ülkenin GSYH büyüme oranları ile kıyaslandığını, büyüme oranlarında “dünya ikincisi olduk diye bir durumun söz konusu olmadığını” açıkladı.

Açıklamada, 18 Temmuz’da yayımlanan 2016 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ve Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) gerçekleşme sonuçlarıyla ilgili TAK’ta yayımlanan haberin, büyüme oranlarının "sanki bütün dünya ülkeleri ile karşılaştırılmalı verildiği gibi bir algı oluşturulacak şekilde" yazıldığı ve bu nedenle “büyümede dünya ikincisi olduk” şeklinde yanlış anlaşılmalara yol açıldığı kaydedildi.

DPÖ açıklamasında, KKTC ile birlikte sekiz değişik ülkenin karşılaştırılmalı 2016 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyüme oranlarının verildiği belirtilen ilgili habere ilişkin; “büyüme oranlarında dünya ikincisi olduk şeklinde yorumlar doğru değildir” denildi.

DPÖ önceki gün yaptığı açıklamada “Bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi” olarak tanımlanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 2016 yılında reel olarak sabit fiyatlarla yüzde 3.6 büyürken, cari fiyatlarla 11,601,228,458.4 TL’ye ulaştığını bildirmişti.

Açıklamada, KKTC yanında 7 ülkenin 2016’daki reel büyüme rakamlarına da yer verilmiş ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın geçen yıl Çin’in 6.7, Türkiye’nin 2.9, Güney Kıbrıs’ın 2.8, Birleşik Krallık’ın 1.8, AB ortalamasının 1.9, ABD’nin 1.6, Yunanistan’ın -0.03 büyüdüğü kaydedilmişti.