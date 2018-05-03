Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu, basının Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı.

Muratoğlu Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle yayınladığı mesajda, basının hür ve tarafsız olmasının, bireyin ve toplumun haber alma ve bilgi edinme hakkını kullanmasına, kamuoyunun duygu ve düşüncelerini objektif olarak yansıtmasına, bu suretle demokrasi ve insan hakları ile temel hak ve özgürlüklerin gelişimine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Muratoğlu, uzun yıllardır meslek yaşamı içerisinde basın camiasında görev yapan birçok arkadaşı ile karşılıklı anlayış içerisinde çalışma şansını yakalamış olmaktan büyük bir onur duyduğunu kaydetti.

Sadece görev ile alakalı olmayan bu arkadaşlığın karşılıklı güvenden de kaynaklandığına inandığını kaydeden Muratoğlu, “Sizler ülkemizde toplumun gereksinim duyduğu her konuda, araştırma, bilgilendirme, aydınlatma, toplum ve ülkemiz yararına kamuoyu oluşturma gibi önemli bir kamu hizmetini yerine getirirken bu görevinizi özgürce yapabilmek için yaptığınız görevin amacına ulaşmasında basın özgürlüğü büyük önem taşımaktadır” dedi.