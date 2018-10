Başbakandan Akademik Yılın İlk Dersi: “Üniversite Nedir? Üniversiteli Kimdir?”

ERHÜRMAN, UKÜ’NÜN 2018-2019 AKADEMİK YILININ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILARAK İLK DERSİ VERDİ



ERHÜRMAN: “KIBRIS’TAKİ ÜNİVERSİTELERİN GENELİNDEN GERÇEK ANLAMDA UMUTLUYUM”



“EVET, ELEŞTİRİLERİM VAR, ÇOĞU ZAMAN DA YAPIYORUM AMA BURADA ÜNİVERSİTE ADASINA DÖNÜŞEBİLECEĞİMİZ UMUDUNU TAŞIYORUM…”



“BUNU YAPABİLMEK İÇİN ÜNİVERSİTE KAVRAMIYLA KAFAMIZIN İÇİNDE UĞRAŞMAMIZ GEREK”



NADİRİ: “UKÜ’DE 109 ÜLKEDEN 18 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ VAR”

Başbakan Tufan Erhürman, ülkedeki üniversitelerden umutlu olduğunu kaydederek, “İstisnaları saklı tutuyorum ama Kıbrıs’taki üniversitelerin genelinden gerçek anlamda umutluyum” dedi.

Üniversitelerle ilgili eleştirileri de olduğunu kaydeden Başbakan, “Evet, eleştirilerim var, çoğu zaman da yapıyorum ama burada üniversite adasına dönüşebileceğimiz umudunu taşıyorum. Bunu yapabilmek için üniversite kavramıyla kafamızın içinde uğraşmamız gerek” şeklinde konuştu

Başbakan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) 2018-2019 akademik yılının açılış törenine katılarak ilk dersi verdi.

Akademik yılın resmi açılış töreni bugün öğleden sonra UKÜ Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Törene Başbakan Tufan Erhürman’ın yanı sıra Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, milletvekilleri, bürokratlar, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

NADİRİ: “UKÜ’DE 109 ÜLKEDEN 18 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİ VAR”

İlk sözü UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri aldı. Üniversitenin yeni akademik yıla 10 fakülte ve 8 yüksekokul ile başladığını belirten Nadiri, başvurusunu yaptıkları tıp fakültesiyle fakülte sayılarının 11’e yükseleceğini kaydetti.

Nadiri, yeni akademik yıla 25’i yeni, toplamda 165 ön lisan, lisans, yüksek lisans ve doktora programında eğitim verileceğini belirtti.

Halil Nadiri, üniversitenin öğrenci sayısının 18 bini aşkın olduğunu söyleyerek, UKÜ’de 109 farklı ülkeden öğrenci bulunduğunu kaydetti.

BAŞBAKANDAN İLK DERS: “NEDEN BURADAYIM, BURASI NERESİ?”

Halil Nadiri’nden sonra Başbakan Tufan Erhürman, akademik yılın ilk dersini, “Üniversite nedir? Üniversiteli kimdir?” kavramları üzerine verdi.

Üniversitelerin sembolik olan ilk derslerinin önemli olduğunu kaydeden Erhürman, Nadiri’den akademik yılla ilgili davet aldığında ilk derste ne anlatabileceğini düşündüğünü söyledi.

“Kıbrıs sorunu” ve “hukuk” gibi konuların can sıkıcı olabileceğine karar verdiğini söyleyen Erhürman, akademik yılın açılışında “Üniversite nedir, üniversiteli kimdir?” sorularına verdiği yanıtı paylaşmak istediğini kaydetti.

“DOĞRU SORULARI SORMAK, DOĞRU YÖNTEMLERLE YANIT BULMAK ÖNEMLİ”

Başbakan Erhürman, “Doğru soruları sormak, doğru yöntemlerle yanıt bulmak önemli. Üniversite ve üniversiteli konusundaki sorular da şu olmalı: ‘Neden buradayım, burası neresi?’. Bu soru sadece öğrenciler için değil akademisyenler için de önemli” dedi.

Üniversite kavramının zaman zaman diğer kavramlarla karıştırıldığını da ifade eden Erhürman, “Üniversite bir bütünlüğe vurgu yapan yerdir. Üniversiteli, bütüne dair, hepsine dair bir şey öğrenmeye, 12. yüzyıldan beri var olan bir yere gelmiş demektir” şeklinde konuştu.

“KIBRIS’TAYSANIZ, KIBRIS’I BİLMELİSİNİZ”

Ankara’da geçirdiği öğrencilik ve akademisyenlik yıllarına atıfta da bulunan Başbakan Erhürman, “18 yaşımda gittiğim Ankara’dan 31 yaşımda döndüm. Gençliğim burada geçti, kişiliğim burada gelişti. ‘Ankara benim ikinci evim’ dediğimde bunu siyasi olarak yorumlayanlar var ama öyle, Ankara benim ikinci evim...Yüksek ihtimalle, kesintisiz bir 13 yıl daha geçireceğim başka bir şehir olmayacak” şeklinde konuştu.

Öğrencilere, “Kıbrıs’taysanız, Kıbrıs’ı bilmelisiniz” diye seslenen Erhürman, “Her neredeyseniz orayı bilmelisiniz” şeklinde konuştu.

“DÜNYA 20 YIL ÖNCEKİ GİBİ DEĞİL. TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR”

Lefke’yi, Soli Harabeleri’ni veya ülkenin diğer yerlerini görmeden Kıbrıs’tan giden mezunlar olduğunu kaydeden Erhürman,şöyle devam etti:

“Öğrencilere Kıbrıs’ı da Kıbrıs sorununu da öğretmek zorundayız. Öğretim üyelerinin merak uyandırmak gibi bir görevi var. Bu, sadece Kıbrıs’la ilgili değil her konuyla ilgili. Dünya 20 yıl önceki gibi değil. Taşlar yerinden oynuyor. Artık zemin çok kaygan. Taşlar dizilecek ama ne zaman bilmiyoruz. Gençlere, öğretmemiz gereken bu oynak zeminde yönlerini bulabilmeleri. Her şeyi öğrenmeleri gerektiğini, sadece diploma almanın, uzman ya da meslek sahibi olmanın günümüz dünyasında hiçbir şey demek olduğunu öğrencilere anlatmak, onlara bunu göstermek durumundayız. Ben bir kez bile opera, bale izlemeden, Kıbrıs ağzı dışında tiyatro oyunu izlemeden üniversiteye gittim. Artık burada da opera izlenebiliyor, senfoni orkestrası dinlenebiliyor, tiyatro ve sinema festivali düzenlenebiliyor. Öğrencileri bu alana yönlendirmemiz gerek. Bunlardan haberdar olmaları konusunda öğrencileri uyarmamız gerek.”

“ÖZ ELEŞTİRİDE ÇOK BAŞARILI OLDUĞUMUZU SÖYLEMEM”

Hukukta akademisyenlik yaptığı yıllarda kendini Türkçe olarak yazılı ve sözlü ifade edemeyen çok öğrenciyle karşılaştığını da belirten Erhürman, “Eleştirel düşünme bizim halk olarak becerdiğimiz bir konu. Özeleştiride çok başarılı olduğumuzu söylemem ama ben bu konuda kendime özeleştiride bulunuyorum” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, ülkedeki üniversitelerden umutlu olduğunu da kaydederek, “İstisnaları saklı tutuyorum ama Kıbrıs’taki üniversitelerin genelinden gerçek anlamda umutluyum. Evet eleştirilerim var, çoğu zaman da yapıyorum ama bizim burada üniversite adasına dönüşebileceğimiz umudunu taşıyorum… bunu yapabilmek için üniversite kavramı ile kafamızın içinde uğraşmamız gerek” dedi.

BAŞBAKANDAN ÖĞRENCİLERE ÇAĞRI: “ÖĞRENMENİN KEYFİNİ ÇIKARIN”

Erhürman, yaklaşık 50 dakika süren akademik dersin sonunda öğrencilere ve akademisyenlere selendi.



Erhürman, öğrencilere, “Özeleştiri yapın. Üniversiteye sizden kaynaklanmayan eksikliklerle gelmiş olabilirsiniz. Bunları tamamlayın. Üniversite size bu fırsatı sunar. Bunu kaçırmayın, işin keyfini çıkarın. Öğrenebilmek her şeyden önce bir keyiftir. Bu keyfi tadan zaten vazgeçemez” diyerek seslendi.

Başbakan, akademisyenlere de “Öğrencilere, doğru soru sormayı ve doğru yanıtları bulacak yöntemleri öğretelim, bunu birlikte yapalım” çağrısında bulundu.