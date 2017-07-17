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17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:21

Başbakan Yardımcısı Ve Maliye Bakanı Denktaş, Sanayi Odası’nın Yeni Yönetimini Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın yeni yönetimini kabul etti.

Başbakan Yardımcısı Ve Maliye Bakanı Denktaş, Sanayi Odası'nın Yeni Yönetimini Kabul Etti
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DENKTAŞ: “ÜLKE EKONOMİSİNİN KALKINMASININ VE CANLANMASININ YOLUNU AÇAN HER GİRİŞİM HALKIN REFAHI İÇİN ÖNEMLİDİR”

Lefkoşa, 17 Temmuz 17 : Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın yeni yönetimini kabul etti.

Başbakan Yardımcılığı’ndan verilen bilgiye göre, Mayıs ayındaki genel kurulda belirlenen Mustafa Kaymak başkanlığındaki Sanayi Odası’nın yeni yönetimi, önümüzdeki 2 yılda sanayinin gelişimi için belirledikleri rotayı Denktaş’a aktardı, bu rotanın Maliye Bakanlığı’nı da ilgilendirdiğini kaydetti.

Serdar Denktaş ise yeni yönetimi kutlayarak geçmişte olduğu gibi Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile diyalog ve işbirliğinin sürdüreceklerini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş,  “Ülke ekonomisinin kalkınmasının ve canlanmasının yolunu açan her girişim halkın refahı için önemlidir” dedi.

(RÇ/HÖ)                   FOTOĞRAFLI

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