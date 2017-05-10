Başbakan Yardımcısı Denktaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay Tandoğan’ı Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay Mehmet Şükrü Tandoğan’ı kabul etti.

Lefkoşa, 10 Mayıs 17 : Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay Mehmet Şükrü Tandoğan’ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tandoğan, kabulde yaptığı konuşmada, yoğun gündemi içerisinde kendilerini kabul ettiği için Başbakan Yardımcısı Denktaş’a teşekkür etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği olarak, Başbakan Yardımcısı Denktaş’ın gazilere ve Kıbrıs sorununa verdiği önemi her fırsatta dile getirdiklerini kaydeden Tandoğan, arzu ettikleri hükümetin oluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ı özlem ve saygıyla andıklarını da belirten Mehmet Şükrü Tandoğan, Kahramanmaraş’ta özel olarak yaptırmış oldukları Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın Filografi Sanatı denilen çivi ve telden yapılmış portresini Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’a hediye etti.

Başbakan Yardımcısı Denktaş da konuşmasında, Emekli Albay Mehmet Şükrü Tandoğan’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gazilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı için çok önemli olduğuna işaret etti ve hediye için teşekkürlerini sundu.

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