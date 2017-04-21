Başbakan Yardımcısı Denktaş, Otelciler Birliği Heyetini Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, turizmin ülke ekonomisinde lokomotif rol oynadığını ancak esnafın turizmden yeterli yararı sağlayamadığını belirterek bu konuda planlamalar yapılması gerektiğini söyledi.

“ESNAFIN TURİZMDEN YETERLİ YARARLI SAĞLAYABİLMESİ İÇİN PLANLAMA YAPILMALI”

Lefkoşa, 21 Nisan 17 (.): Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, turizmin ülke ekonomisinde lokomotif rol oynadığını ancak esnafın turizmden yeterli yararı sağlayamadığını belirterek bu konuda planlamalar yapılması gerektiğini söyledi.

Denktaş, bugün Fethi Özboğaç başkanlığındaki Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) yönetimini kabul etti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, kabulde sektörün sorunları görüşüldü.

ÖZBOĞAÇ: “ULAŞIMA TEŞVİK VERİLMESİNİ, ELEKTRİK KATKISININ GÜNCELLENMESİNİ VE SU FİYATLARININ SABİTLENMESİNİ İSTİYORUZ”

KITOB Başkanı Fethi Özboğaç, değişen ve rekabet koşulları ağır olan turizm ve konaklama sektöründe varlığın devamı için yaşanılan bir takım güncel sorunları gündeme getirerek; “ulaşım teşvikleri, elektrik katkısının güncellenmesi, su fiyatlarının sabitlenmesi” konularında hükümetin iyileştirmeler yapmasını talep etti.

DENKTAŞ: “ATILACAK ADIMLARDA ESNAFIN DA TURİZMDEN GELİR ELDE ETMESİ İÇİN PLANLAMA YAPILMASI GEREKİYOR”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş ise birlik temsilcilerinin taleplerini dinledikten sonra yaptığı açıklamada, KKTC’nin turizm açısından önem taşıdığını, turizmin ülke ekonomisinde de lokomotif rol oynadığını vurguladı.

Denktaş, buna rağmen adaya gelen turistlerin esnafa istenildiği kadar yarar sağlamadığını, bundan sonra atılacak adımlarda ülke esnafının da turizmden gelir elde etmesi için planlamalar yapılması gerektiğini söyledi.

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