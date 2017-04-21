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21 Nisan 2017 Cuma 15:11

Başbakan Yardımcısı Denktaş, Kktc Vatanseverler Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği Yetkililerini Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yetkililerini kabul etti.

Başbakan Yardımcısı Denktaş, Kktc Vatanseverler Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği Yetkililerini Kabul Etti
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Lefkoşa, 21 Nisan 17 (.): Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KKTC Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği yetkililerini kabul etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede konuşan KKTC Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Uğur Güler, yeni kurulan bir dernek olduklarını ve derneğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek adına bu ziyareti gerçekleştirdikleri söyledi.

Güler, ülkenin, ülke insanının menfaat ve kalkınmasına yönelik faaliyetlerin savunulması noktasında iddialı olduklarını dile getirerek; “ülkemizin kalkınması hepimizin yararına, çünkü hepimiz aynı vatanda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu memleketi evlatlarımız için el birliği ile çok daha güzel inşa etmeliyiz” diye konuştu.

Başkan Uğur Güler, ayrıca, tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını da kaydetti.

DENKTAŞ

Yeni kurulan dernek için “hayırlı olsun” diyen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, sivil toplum örgütlerinin önemine değinirken, kendisinin de 80’li yıllarda sivil toplumdan gelen bir siyasetçi olduğunu hatırlattı.

Ziyaret sonunda günün anısına Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’a plaket takdim edildi.

(TUĞ/HA)

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