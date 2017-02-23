Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Şubat 2017 Perşembe 15:18

Başbakan Yardımcısı Denktaş, Kıbrıs Türk Televizyoncular Birliği Heyetiyle Bir Araya Geldi

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, özel televizyonlara yapılan uydu katkı payı desteğinin devam edeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Denktaş, Kıbrıs Türk Televizyoncular Birliği Heyetiyle Bir Araya Geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

UYDU KATKI PAYININ DEVAMI KONUSUNDA MUTABAKATA VARILDI

Lefkoşa, 23 Şubat 17 : Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, özel televizyonlara yapılan uydu katkı payı desteğinin devam edeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Denktaş, Kıbrıs Türk Televizyoncular Birliği heyetiyle bir araya gelerek özel televizyon kanallarının taleplerini dinledi.

KATKI PAYI DEVAM… SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN AÇILIM…

Bugün bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, 2017-2020 yıllarını kapsayan 3 yıllık dönemde özel televizyonlara uydu katkı payı ödenmesi ve televizyonların sorunlarının çözülmesi için yeni açılımlar yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Toplantıda özel televizyonculuğun zorluklarından bahseden heyet üyeleri “Yayıncılığın geldiği nokta ortada. Medyada ciddi bir kopuş söz konusu, yayıncılığın hem içeriği, hem de personeli boşaltıldı” diye konuştu.

Sorunlarını geçmiş iktidarlara da defalarca ilettiklerini, bu konuda ciddi çalışmaları hazırlayarak sunduklarını ancak gerekli desteği bulamadıklarını belirten Kıbrıs Türk Televizyoncular Birliği yönetimi, yardımları için Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş’a teşekkür etti.

Birlik üyeleri, özel yayıncılığın devamı ve yaşaması için yapılan çalışmaların hayati olduğunu kaydetti.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp Genel Başkanı Erhürman Alayköy’de Öğrencilerle Ağaç Dikti Ctp Genel Başkanı Erhürman Alayköy’de Öğrencilerle...
Ktso’dan “maliyet Muhasebesi Ve Bütçeleme Eğitimi” Ktso’dan “maliyet Muhasebesi Ve Bütçeleme Eğitimi”
Hak-iş Başkanı Arslan Kktc’de Temaslarda Bulunacak Hak-iş Başkanı Arslan Kktc’de Temaslarda Bulunacak
Halk Sağlığına Yönelik Ltb Denetimleri Devam Ediyor Halk Sağlığına Yönelik Ltb Denetimleri Devam...
Cumhurbaşkanlığı’nın “temiz Düşün” Projesi Kapsamında Refüj Ve Yol Kenarı Temizlikleri Başlıyor Cumhurbaşkanlığı’nın “temiz Düşün” Projesi...
Tkp Ve Akel’in Gençlik Örgütleri Birlikte Çalışma Kararı Aldı Tkp Ve Akel’in Gençlik Örgütleri Birlikte Çalışma...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Ctp Genel Başkanı Erhürman Alayköy’de Öğrencilerle...
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, &#34;Bir ağaç, bir insan&#34; sloganıyla...

Haberi Oku