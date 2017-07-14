Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Temmuz 2017 Cuma 15:16

Başbakan Yardımcısı Denktaş, Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Heyetini Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı Denktaş, Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Heyetini Kabul Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

Lefkoşa, 14 Temmuz 17 (.): Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, AB kriterlerine göre KKTC’de araç sayısı ve yakıt satış verileri incelendiğinde toplamda 50 petrol istasyonu olması gerekirken, bu rakamın 150 olduğuna dikkat çekerek, yeni benzin istasyon izinlerinin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Benzincilerin prim oranının yüzde 12.5’e yükseltilmesini de talep eden Çağdal, ayrıca akaryakıt taşımacılığı fiyatlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Çağdal, ihaleler ve KKTC’ye giriş yapan Tırların ülkede kaçak yakıtın ana sebebi olduğunu ve bu konuda önlem alınması gerektiği de belirterek, son olarak akaryakıt sektörünü düzenleyecek, denetleyecek, benzin istasyonları ve dağıtım tesislerinin niteliklerini geliştirecek bir yapı gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal konuşmasının ardından, sektörün taleplerini içeren metni Bakan Denktaş’a sundu.

DENKTAŞ

Birliğin taleplerini inceleyen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, yapılabilecekler ve iyileştirmeler konusunda işbirliğine daima açık olduklarını, amaçlarının halka daha kaliteli hizmet sunmak olduğunu söyledi.

(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktams Pazartesi Merkez Bankası’nda Uyar Grevi Yapacak Ktams Pazartesi Merkez Bankası’nda Uyar Grevi Yapacak
Bonzai soruşturması sürüyor Bonzai soruşturması sürüyor
“demokrasi Zaferi” Resim Sergisi Ve “darbe Girişimi Ve Sonrası” Adlı Söyleşi Pazartesi Akşamı Gerçekleştirilecek “demokrasi Zaferi” Resim Sergisi Ve “darbe Girişimi...
Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Başvuruları Başladı Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Başvuruları...
Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme Projesi’nin İlk Etabının İhale Süreci Başladı Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı Düzenleme...
Market fareleri 5 gün daha tutuklu kalacak Market fareleri 5 gün daha tutuklu kalacak
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Ktams Pazartesi Merkez Bankası’nda Uyar Grevi...
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 17 Temmuz

Haberi Oku