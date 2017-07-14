Başbakan Yardımcısı Denktaş, Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Heyetini Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Lefkoşa, 14 Temmuz 17 (.): Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, AB kriterlerine göre KKTC’de araç sayısı ve yakıt satış verileri incelendiğinde toplamda 50 petrol istasyonu olması gerekirken, bu rakamın 150 olduğuna dikkat çekerek, yeni benzin istasyon izinlerinin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Benzincilerin prim oranının yüzde 12.5’e yükseltilmesini de talep eden Çağdal, ayrıca akaryakıt taşımacılığı fiyatlarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Çağdal, ihaleler ve KKTC’ye giriş yapan Tırların ülkede kaçak yakıtın ana sebebi olduğunu ve bu konuda önlem alınması gerektiği de belirterek, son olarak akaryakıt sektörünü düzenleyecek, denetleyecek, benzin istasyonları ve dağıtım tesislerinin niteliklerini geliştirecek bir yapı gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal konuşmasının ardından, sektörün taleplerini içeren metni Bakan Denktaş’a sundu.

DENKTAŞ

Birliğin taleplerini inceleyen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, yapılabilecekler ve iyileştirmeler konusunda işbirliğine daima açık olduklarını, amaçlarının halka daha kaliteli hizmet sunmak olduğunu söyledi.

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