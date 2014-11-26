Başbakan Yardımcısı Denktaş, İşad Heyetini Kabul Etti

ŞADİ: “SİGORTA VE İHTİYAT SANDIĞI UYGULAMALARI DA KABUSA DÖNÜŞÜYOR...”

Lefkoşa, 25 Kasım 14 (.): Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, Metin Şadi başkanlığında Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Ziyarette, sosyal ve çalışma hayatını yakından ilgilendiren konular hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Başbakan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre Denktaş kabulde, ülke ekonomisine katkıda bulunan iş adamlarının görüşlerini her daim önemsediklerini ve diyalogun ülke ekonomisine katkı için kaçınılmaz olduğunu söyledi.

ŞADİ: “GÜNDEN GÜNE BÜYÜK BİR KABUSA DÖNÜŞÜYOR...”

İŞAD Başkanı Metin Şadi de, geçmiş dönemle ilgili verilerin aşağı yukarı ortaya çıktığı, yıl sonuna hızlıca yaklaşıldığı ve yine gelecek yılın da programlarının yapıldığı bu dönemde genel bir değerlendirme yapma amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Metin Şadi, hükümetin yatırımcıya yönelik teşviklerinin ne derecede olacağını irdeleme arzusunu dile getirdi.

Şadi, yatırımcılar ve iş dünyası için Sosyal Sigortalar ve İhtiyat Sandığı uygulamalarının da günden güne büyük bir kabusa dönüştüğünü belirterek, bu konudaki sıkıntılarını anlattı.

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