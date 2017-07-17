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17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:16

Başbakan Yardımcısı Denktaş, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’ndan bir heyeti kabul etti.

Başbakan Yardımcısı Denktaş, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
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Lefkoşa, 17 Temmuz 17 :  Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’ndan bir heyeti kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, görüşmede konuşan Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı  Cem Kapısız, Avrupa hava sahasında uygulanan havacılık tazminatlarının ülkemizde de uygulanması gerektiğine dikkati çekti ve SMART binasındaki sağlıksız koşulların ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Vardiya tüzüğünün tadil edilmesi ve yasal değişikliğin de gerekli olduğunu ifade eden Kapısız, taleplerini yazılı olarak Denktaş’a sundu.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş  da konuşmasında, sektör çalışanlarının özverili ve fedakâr bir biçimde ülkeye hizmet veren emektarlar olduğunu kaydetti ve dünyanın en riskli ve stresli işini yapan çalışanların sıkıntılarının giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını  belirtti.

Denktaş, sendika ile birlikte istişare halinde, öncelik verilecek talepleri ivedilikle yerine getirmeye azami gayret göstereceklerini de söyledi.

(ÖZ/HA)  FOTOĞRAFLI

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