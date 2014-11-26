Başbakan Yardımcısı Denktaş, Engelliler Federasyonu’nu Kabul Etti

DENKTAŞ’TAN ENGELLİLER FEDERASYONU’NA DESTEK SÖZÜ

Lefkoşa, 25 Kasım 14 (.): Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakan Yardımcılığı’ndan verilen bilgiye göre görüşmede, Engelliler Federasyonu Başkanı Sedat Hacımehmet, engellilerin karşılaştıkları sorunlar, Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın sosyal sorumluluk içeren çalışmaları ve federasyonun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ise engelli bireylerin çalışmalarını her daim önemseyip, takdir ettiğini belirterek, federasyona imkanlar çerçevesinde bu sezon tüm desteği sağlama sözü verdi.

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