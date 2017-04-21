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21 Nisan 2017 Cuma 15:11

Başbakan Yardımcısı Denktaş, Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği Heyetini Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakan Yardımcısı Denktaş, Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği Heyetini Kabul Etti
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Lefkoşa, 21 Nisan 17 (.): Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede konuşan Dernek Başkanı Behçet Çelebi, ziyaretin ana nedeninin derneğin uluslararası alanda yaptığı girişimler olduğunu söyledi.

2011 tarihinde kurulan derneğin, ‘dama, satranç gibi akıl oyunlarıyla ilgili faaliyet ve bilimsel konular’ ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Çelebi, özverili çalışmaları sonucunda önce ‘Dünya Dama Federasyonu’na üye olduklarını ardından Avrupa Dama Konfederasyonu üyelik başvurusunda bulunduklarını ve birkaç gün önce başvurularının kabul edilerek onaylandığını söyledi.

Çelebi, Avrupa Dama Konfederasyonu sitesinde adreslerinin Kuzey Kıbrıs olarak gösterildiğini ve Girne Yat Limanının fotoğrafının yer aldığını kaydetti.

Uluslararası alanda kazanılan başarının tamamen dernek yönetimin özverileri sonucu elde edildiğine dikkati çeken Behçet Çelebi, artık devlet katkısı beklendiklerini çünkü hedeflerinin uluslararası maçlara katılmak olduğunu söyledi. 

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, ambargolara rağmen uluslararası alanda kendini kanıtlayan her fert ve kurumu önemsediklerini vurgulayarak, derneğin çalışmalarının devamı için gerekenin yapılacağını belirtti.

Ziyaret sonunda Başbakan Yardımcısı Denktaş’a, Bilimsel Düşünceyi Geliştirme Derneği’nin, Dünya Dama Federasyonu’na üyelik belgesinin bir fotokopisi çerçeveli şekilde takdim edildi.

(TUĞ/HA)

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