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17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:14

Başbakan Yardımcısı Denktaş, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği yönetim kurulu üyelerini kabul ederek, bir süre görüştü.

Başbakan Yardımcısı Denktaş, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Görüştü
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Lefkoşa, 17 Temmuz 17 : Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği yönetim kurulu üyelerini kabul ederek, bir süre görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, geçtiğimiz ay gerçekleşen genel kurul sonrası oluşan yeni yönetimle iş başında olduklarını söyledi.

Önal, hem bir nezaket ziyareti, hem de sektörün sorunlarını ilk ağızdan iletme ihtiyacından ötürü bu ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Görüşmede, yeni döneme ilişkin fikir alış verişin de bulunuldu.

(AK/FEZ)  FOTOĞRAFLI

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