Başbakan Yardımcısı Denktaş, Ankara Temaslarını Tamamlayarak Ülkeye Döndü

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’ndeki grevin sonlanması için çalışmalar yapıldığını kaydederek, “Ümit ederim gelecek haftanın ilk iki gününde bu sorun giderilir” dedi.

DENKTAŞ, ERCAN’DAN GİRNE’YE GEÇEREK GREVDE OLAN SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ PERSONELİYLE GÖRÜŞTÜ

“GREVİN BİR AN ÖNCE SONLANMASI İÇİN ZATEN ÇALIŞMA VAR. ÜMİT EDERİM GELECEK HAFTANIN İLK İKİ GÜNÜNDE BU SORUN GİDERİLİR”

Lefkoşa, 27 Ocak 17 : Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’ndeki grevin sonlanması için çalışmalar yapıldığını kaydederek, “Ümit ederim gelecek haftanın ilk iki gününde bu sorun giderilir” dedi.

Ankara temaslarının ardından bu sabah ülkeye dönen Denktaş, Ercan Havalimanı’ndan Girne’ye geçti ve Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi’nde grevde olan daire personeliyle görüştü.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Serdar Denktaş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, ardından da Personel Dairesi yetkilileri ile istişarede bulundu, telefonda görüştü.

Grevin bir an önce sonlanması için zaten çalışmanın yapıldığını söyleyen Denktaş, “Grevin kalkabilmesi için alınabilecek tedbirler var. Öncelik şubedeki personel açığını kapatmak... Ümit ederim gelecek haftanın ilk iki gününde bu sorun giderilir. Başta yaşlı olmak üzere tüm vatandaşlarımız da hizmet almaya devam eder” dedi.

Öte yandan Sosyal Sigortalar Dairesi Girne Şubesi Bölge Amiri Bilgin Körükçü, bu görüşmede yaptığı konuşmada personelin özveriyle çalıştığını, grev yanlısı olmadığını vurguladı.

Körükçü, personel eksikliğinin işlerin randımanlı yapılmasına engel olduğunu kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Denktaş’a, dairedeki asansörün çalışmadığı, odaların yağmur suyu aldığı gibi sorunlar da aktarıldı.

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