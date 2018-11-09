Başbakan Tufan Erhürman, İçki Üretim Tesislerini Ziyaret Etti





ERHÜRMAN: “EKONOMİNİN GENELİNDE DOĞRU PLANLAMA, DOĞRU VE KALİTELİ ÜRETİM ŞART”“YAŞADIĞIMIZ DENEYİM ÜRETİME VE İSTİHDAMA DAHA FAZLA ÖNEM VERMEMİZ GEREKTİĞİNİ BİR KEZ DAHA AÇIKÇA GÖSTERDİ”Lefkoşa, 9 Kasım 18 : Başbakan Tufan Erhürman, yaşanan sıkıntıların doğru ve kaliteli üretim ile istihdam yaratmanın önemini gösterdiğine işaret ederek, sanayide, tarımda ve ekonominin genelinde doğru planlama yapmak, doğru ve kaliteli ürünlerin üretilmesini sağlamak gerektiğini belirtti.Yerli sanayiden biri olan içki üretimine ilişkin değerlendirmeerde bulunan Erhürman, “Bir yandan turizm sektöründe rakı, votka ve sofra şarabı gibi yerel ürünlerin satılması, diğer yandan da zivaniya, şarap ve brandi gibi tamamen yerli olan ürünlerde kalitenin, tanıtımın ve pazarlamanın geliştirilmesi son derece önemlidir” dedi.Başbakan Tufan Erhürman, MEY ve SEMA içki üretim tesislerini ziyaret ederek, üretim, pazarlama ve ihracat faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.Erhürman’a ziyaretlerde Müsteşarı Berkan Tokar, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve oda yetkilileri eşlik etti.RAKI, EN FAZLA İHRACI YAPILAN ÜRÜNBaşbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, tesislerde yapılan görüşmelerde, 2017 yılı itibarıyla rakının en fazla ihracatı yapılan üçüncü ürün olması, buna mukabil genelde alkollü içeceklerin en fazla ithal edilen beşinci ürün kategorisini oluşturması değerlendirildi.Yerli alkollü içkilerin ithalatı ikame etme potansiyeli, özellikle zivaniya, şarap ve brandi gibi hammaddesi de yerli olan ürünlerin piyasada daha fazla yer bulması ve bağcılık faaliyetlerinin artırılmasının koşulları gibi konular ele alındı.Başbakan Erhürman ziyaretlerde üretim tesislerinde çalışan işçilerle de görüşerek çalışma koşulları hakkında bilgi aldı.“İTHALAT VE İHRACAT RAKAMLARINI DA DEĞERLENDİREREK ÜRETİM VE İSTİHDAMI PLANLAMAMIZ LAZIM”Başbakan Erhürman, ziyaretlerde verilen bilgilerden ve yapılan görüş alış verişlerinden sonra yaptığı değerlendirmede, 2017 verilerine göre alkollü içki alanında ülkeye 40 milyon 633 bin dolar civarında ithalat yapıldığını, buna mukabil 13 milyon 409 bin dolar civarında rakı ihracatı yapıldığını belirtti.Erhürman, ihracatta artış sağlama potansiyeli değerlendirilirken, yerli üretimin, özellikle turistik tesisler ve lokantalarda daha fazla tüketilmesi sağlanarak ithalatın ikame edilmesi olanaklarının dikkate alınması gerektiğini söyledi.Başbakan Tufan Erhürman, “Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi sonucunda aylardan beri yaşamak zorunda kaldığımız acı deneyim ve benzer şeylerin doğal olarak Türk Lirası kullanan Türkiye Cumhuriyeti’nde de yaşanması sebebiyle gündeme gelen sıkıntılar, doğru alanlarda, kaliteli üretim yapmanın ve istihdam yaratmanın önemini hepimize bir kez daha göstermiştir” dedi.“BAĞCILIĞIN ÇOĞALMASI YÖNÜNDE GİRİŞİMLERİN YAPILDIĞINI MUTLULUKLA GÖZLEMLEMEKTEYİM”Başbakan Tufan Erhürman şöyle devam etti:“İhracatta üçüncü büyük kalemin rakı olmasına mukabil, ithalatta beşinci büyük kalemin de alkollü içkiler olması dikkat çekicidir. Ülkemizde, başta turizm sektörü ve lokantalarda olmak üzere azımsanamayacak miktarda alkollü içki tüketilmektedir. Yerli üretimin yeterli olmaması durumunda bu, çok daha fazla ithalat demektir. Alkollü içki tüketimi asla teşvik edeceğimiz bir şey değil. Ama bu tüketim devam ettiği müddetçe de bu alanda ithalatı mümkün olduğunca azaltmak ve ihracatı mümkün olduğunca artırmak, bir yandan dış ticaret açığımızı az da olsa kapatmak, diğer yandan istihdamı ve tarımsal üretimi artırmak açısından önemlidir. Bu nedenle, sanayide, tarımda ve ekonominin genelinde doğru planlama yapmak, doğru ve kaliteli ürünlerin üretilmesini sağlamak zorundayız. Bunun için bir yandan rakı, vodka ve sofra şarabi gibi ürünlerin turizm sektörüne yerelden satılması, diğer yandan da zivaniya, şarap ve brandi gibi tamamen yerli olan ürünlerde kalitenin, tanıtımın ve pazarlamanın geliştirilmesi son derece önemlidir. Son dönemde, bu alandaki ürünlerin çeşitlendiğini, özellikle zivaniya ve şarapta kalitenin artması ve tarımda bağcılığın çoğalması yönünde girişimlerin yapıldığını mutlulukla gözlemlemekteyim”“DOĞRU ALANLARDA VE KALİTELİ ÜRETİMİ VE İSTİHDAMI ARTIRACAĞIZ”Başbakan Erhürman, bugün ziyaret ettiği iki üretim tesisinde çalışanların çok büyük bir çoğunluğunun vatandaş olduğunu öğrenmiş olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.Erhürman, “Yaptığımız görüşmeler, bu alanda üreticilerle iş birliği içinde atabileceğimiz daha pek çok adım olduğunu göstermektedir. Daha fazla iş birliği yapacağız, doğru alanlarda ve kaliteli üretimi ve istihdamı artıracağız” dedi.Başbakan Tufan Erhürman şöyle devam etti:“Evet kötü bir deneyim yaşadık ama bu kötü deneyim bir yandan da nereye doğru ilerlememiz gerektiğini hepimize bir kez daha gösterdi. Hükümeti oluşturan tüm parti başkanları hükümetin devamından yana olduğunu ortaya koymuşken ve Türkiye-KKTC ilişkilerinde yaratılmaya çalışılan algının tersine herhangi bir sorun olmadığı yetkili ağızlardan defalarca dile getirilmişken bu suni gündemlerle daha fazla zaman kaybetmememiz gerekiyor. Moral bozukluğuna yenilmeyeceğiz, çok daha fazla çalışacağız ve sosyal ve ekonomik kalkınma yönündeki adımları hep birlikte atacağız”(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI