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Başbakan Tufan Erhürman, Bazı Ekonomik Önlemleri Açıkladı

“FİF’TE AZALTMAYA GİDİLDİ… PETROL FİYATLARINDA VE DÖVİZDEKİ ARTIŞIN YURTTAŞLARA YANSIMAMASI SAĞLANDI”

Başbakan Tufan Erhürman, Bazı Ekonomik Önlemleri Açıkladı

“FİF’TE AZALTMAYA GİDİLDİ… PETROL FİYATLARINDA VE DÖVİZDEKİ ARTIŞIN YURTTAŞLARA YANSIMAMASI SAĞLANDI”

25 Mayıs 2018 Cuma 13:09
Başbakan Tufan Erhürman, Bazı Ekonomik Önlemleri Açıkladı

“FİF’TE AZALTMAYA GİDİLDİ… PETROL FİYATLARINDA VE DÖVİZDEKİ ARTIŞIN YURTTAŞLARA YANSIMAMASI SAĞLANDI”

“SÜTE SÜBVANSİYON KARARI ALINDI”

“ALINAN KARARLAR GELİRLERDE AZALMA, GİDERLERDE ARTIŞ YARATABİLİR… ANCAK YURTTAŞLARIMIZIN ALIM GÜCÜNÜN DAHA FAZLA DÜŞMEMESİ İÇİN BU OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLERİ ALMAMIZ GEREK”

“ALINABİLECEK TEDBİRLER KONUSUNDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSTİŞARELER YOĞUNLAŞTIRILARAK SÜRDÜRÜLECEKTİR”

Lefkoşa, 25 Mayıs 18 (.): Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin dün akşam aldığı kararla, Fiyat İstikrar Fonu’nda (FİF) azaltmaya giderek, petrol fiyatlarında ve dövizdeki artışın yurttaşlara yansımamasını sağladıklarını açıkladı.

Erhürman, akaryakıta yapılması gereken 41 kuruşluk zammın, tüzük değişikliğine gidilerek yapılmadığını bildirdi.

Başbakan Erhürman hükümetin, benzer biçimde, dövizdeki artışın içme sütü fiyatlarına yansımasının önlenmesi amacıyla sütte sübvansiyon uygulama kararı verdiğini de duyurdu.

Başbakan Tufan Erhürman bugün yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde Türk Lirası’nın döviz karşısında yaşadığı değer kaybının tüketicinin alım gücü üzerinde ciddi şekilde olumsuz etki yarattığına işaret etti.

“Aynı durum Türkiye Cumhuriyeti için de geçerlidir ancak konu KKTC olduğu zaman yaşananların etkisinin KKTC ekonomisinin özellikleri nedeniyle çok daha fazla olduğu görülmektedir” diyen Erhürman şöyle devam etti:

“KKTC’nin bu açıdan TC’den en belirgin farkları, dövizin, özellikle İngiliz Poundu’nun kullanımının çok daha yaygın olması, ihracatın ithalata oranının çok düşük olması dolayısıyla ithalata bağımlı olmamız ve Merkez Bankamızın böyle bir durum karşısında kullanabileceği enstrümanların ve Maliyemizin olanaklarının Türkiye’dekilere kıyasla sınırlı olmasıdır. Bunlara ek olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yapısal reformlar konusunda bizden çok daha fazla yol almış olması da bizim yaşananlardan olumsuz yönde daha fazla etkilenmemiz sonucunu doğurmaktadır.

Buna karşın Türkiye Cumhuriyeti, yaşanan sıkıntının tüketicinin alım gücünü daha az etkilemesi ve ekonomide daralmanın önlenmesi için bazı önlemler almış, son olarak Mayıs ayı ortasında Bakanlar Kurulu’ndan geçen bir kararla, akaryakıtta, petrol fiyatlarındaki ve dövizdeki artış nedeniyle meydana gelecek fiyat artışlarının yurttaşlara yansımasının önlenmesi için bu ürünlerde meydana gelecek artış miktarı kadar ÖTV oranının azaltılması yönünde bir düzenlemeye gitmiştir.”

“FİF’TE AZALTMAYA GİDİLDİ, 41 KURUŞLUK ZAM YAPILMADI”

Hükümetin, içinde bulunulan olağanüstü koşullarda, yurttaşların alım gücünün daha fazla azalmasını ve ekonominin daralmasını önlemek adına, dün akşam aldığı kararla, Türkiye’de yapılana benzer biçimde, normal şartlarda dün akşam itibarıyla akaryakıta yapılması gereken 41 kuruşluk zammı yapmamak adına tüzük değişikliğine gittiğini açıklayan Erhürman, bu bağlamda Türkiye’deki ÖTV’nin KKTC’deki muadili olan FİF’te azaltmaya giderek, petrol fiyatlarında ve dövizdeki artışın yurttaşlara yansımamasını sağladığını kaydetti.

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“SÜTE SÜBVANSİYON KARARI ALINDI”

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin, benzer biçimde, dövizdeki artışın içme sütü fiyatlarına yansımasının önlenmesi amacıyla sütte sübvansiyon uygulama kararı verdiğini de açıkladı.

“ALINAN KARARLAR GELİRLERDE AZALMA, GİDERLERDE ARTIŞ YARATABİLİR… ANCAK YURTTAŞLARIMIZIN ALIM GÜCÜNÜN DAHA FAZLA DÜŞMEMESİ İÇİN BU OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLERİ ALMAMIZ GEREK ”

“Alınan bu kararlar gelirlerimizde azalma ve giderlerimizde artış yaratma potansiyeline sahiptir” diyen Erhürman, şöyle devam etti:

“Ancak içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullarda yurttaşlarımızın alım gücünün daha fazla düşmemesi ve ekonomide daralmanın oluşmaması amacıyla bu olağanüstü tedbirleri almamız gerekmiştir.

“TASARRUF VE GELİR ARTIŞI ÜZERİNDE DE ÇALIŞILIYOR”

Ortaya çıkan durumda gelirlerin azalması ve giderlerin artması potansiyeli taşıyan bu düzenlemeleri dengelemek adına yurttaşın alım gücünü olumsuz etkilemeyecek biçimde kamu harcamalarında tasarruf yapılması ve gelirlerin artırılması yönündeki düzenlemeler üzerinde de çalışılmaktadır. Bunun için öncelikle, yapısal reformlara hız verilmesi, kayıt dışılıkla mücadele ve vergideki muafiyet ve istisnaların hızla gözden geçirilmesi gündemimizdedir.

“CESARETLE YÜRÜME KARARLILIĞINDAYIZ”

Hükümetimiz, bu noktada, çalışmalarını yoğun olarak sürdürme ve bir yandan yaşanacak gelişmeler karşısında yurttaşlarımızın alım gücünü ve ekonomideki haraketliliği korumaya yönelik alınabilecek tedbirleri belirlerken, diğer yandan da ekonomi ve maliye alanında birikmiş sorunların üzerine cesaretle yürüme kararlılığındadır.

“OLANAKLAR SINIRLI SORUNLAR BÜYÜK AMA…”

Olanaklarımız sınırlı ve sorunlarımız büyüktür ancak Hükümetimiz bu sıkıntılı dönemde izleyici konumunda kalmak niyetinde değildir. Kamuoyunun gündemine çözüm olarak getirilen tüm konular, uzmanların, sektör temsilcilerinin ve konuyla ilgili bürokratların katılımıyla ön yargısız biçimde ele alınacak, varılan sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

“TC’YLE İSTİŞARELER YOĞUNLAŞTIRILARAK SÜRDÜRÜLECEK”

Bu arada alınabilecek tedbirler konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile istişareler yoğunlaştırılarak sürdürülecektir. Yaşananlar karşısında izleyici konumunda kalmamak, kamuoyunda sunulan tüm önerileri önyargısız biçimde ele alıp incelemek, yapılması gerektiği sonucuna varılan ve yapılabilecek düzenlemeleri cesaretle yapmak ve gelişmeler, tartışmalar ve varılan sonuçlar konusunda kamuoyunu düzenli biçimde bilgilendirmek hükümetimizin demokratik anlayışının ve sorumluluğunun gereğidir.”

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI

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