Başbakan Özgürgün, Türkiye Genç İşadamları Derneği’ni Kabul Etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, KKTC ile Türkiye arasında her alanda ilişkilerin en üst düzeyde olması gerektiğini ifade ederek, özellikle gençlerle genç işadamlarının iş birliğinin önemine işaret etti.

ÖZGÜRGÜN: “KKTC İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN HER ALANDA EN ÜST DÜZEYDE OLMASI GEREKİYOR”

Lefkoşa, 21 Eylül 17 : Başbakan Hüseyin Özgürgün, KKTC ile Türkiye arasında her alanda ilişkilerin en üst düzeyde olması gerektiğini ifade ederek, özellikle gençlerle genç işadamlarının iş birliğinin önemine işaret etti.

Özgürgün, Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği’nin (GİAD) yarın düzenleyeceği “Kuzey Kıbrıs Turizmini Kalkındırma ve Geliştirme Çalıştayı”na katılmak üzere ülkede bulunan TC Genç İşadamları Konfederasyonu Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erhan Özmen başkanlığındaki Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu heyetini kabul etti.

Kabulde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve GİAD Başkanı Cemal Gülercan da hazır bulundu.

ÖZMEN

TC Genç İşadamları Konfederasyonu Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erhan Özmen, Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi toplantısı için adada bulunduklarını ve turizmle ilgili bir çalışmayı birlikte getirdiklerini söyledi.

Dünyada adaların turizminin nasıl şekillendiği ve gayrisafi milli hâsıladaki yerine dikkati çeken Özmen, büyüyen turizm pastasından pay alabilmek adına eğitim, sağlık, kültür ve benzer yeni trendlere ayak uydurmak gerektiğini ifade etti.

“Güzide Kıbrıs’ımız ne kadar gelişir güçlü bir ekonomiye sahip olursa bizim de sizler gibi mutluluğumuz o oranda artar” ifadesini kullanan Özmen, hazırladıkları çalışmayı yarın çalıştayda kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.

GÜLERCAN

GİAD Başkanı Cemal Gülercan, 7-8 aylık bir çalışmanın sonuna gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Gülercan, çalıştayda Başbakan Özgürgün’ü de görmekten mutlu olacaklarını da ifade etti.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Özgürgün de genç işadamlarının ve gençlerin bu tür bir birlikteliği sağlamasının önemine işaret ederek, KKTC-TC arasında her alanda ilişkilerin en üst düzeyde olması gerektiğini ifade etti.

Siyasi sorunların bir kısmının ekonomi yoluyla aşılabileceğini söyleyen Başbakan, Türkiye’nin KKTC’ye katkısı ve etkisi göz önünde bulundurulduğunda, tüm dünya askeri ve siyasi güç odaklarının ilgisinin Kıbrıs üzerine yoğunlaşmasının doğal olduğunu belirtti.

Siyasi sorunların uzun süreli olduğunu, hatta bazen çözülmemesinin de istendiğinin altını çizen Başbakan Özgürgün, buna karşın ekonominin ve hayatın durmadığını, sürekli ilerlediğini aktardı.

Özgürgün, iki kuruluş arasında işbirliğinin hayırlı olmasını ve daha da güçlenmesini diledi.

(RU/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan. Fotoğraf: Süleyman Önal