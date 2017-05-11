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11 Mayıs 2017 Perşembe 09:47

Başbakan Özgürgün, Sos Çocukköyü Yararına Düzenlenen Kermese Katıldı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Kadın Kolları’nın “Anneler Günü” dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Meydanı’nda SOS Çocukköyü yararına düzenlediği kermese katıldı.

Başbakan Özgürgün, Sos Çocukköyü Yararına Düzenlenen Kermese Katıldı
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Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Başbakan Hüseyin Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Kadın Kolları’nın “Anneler Günü” dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Meydanı’nda SOS Çocukköyü yararına düzenlediği kermese katıldı.

Etkinliğe bazı UBP’li milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Stantları dolaşan Başbakan Özgürgün, ürünleri inceledi, alışveriş yaptı, halkla sohbet etti.

Özgürgün, UBP Kadın Kolları tarafından organize edilen kermesin gelirinin, SOS Çocukköyü’ne bağışlanacak olmasının önemini vurguladı.

Kermeslerin, sosyal kültürel yaşama katkı yaptığını ve dayanışma ortamı hazırladığını söyleyen Özgürgün, kadın kollarının bu organizasyonunun kurumsallaştığını, topluma önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Özgürgün, kadın kollarına gerçekleştirdikleri yararlı faaliyetlerinden ötürü teşekkür etti.

UBP Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun da kermesin tün gelirinin SOS Çocukköyü’ne bağışlanacağını söyleyerek, “Her şey çocuklar için” dedi.

Olgun, artık geleneksel hale gelen kermesin bu yıl da güzel geçtiğini belirtti.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Gözde Süreç Sarı  Fotoğraf: Erol Uysal

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