Başbakan Özgürgün, Sos Çocukköyü Yararına Düzenlenen Kermese Katıldı

Olgun, artık geleneksel hale gelen kermesin bu yıl da güzel geçtiğini belirtti.

UBP Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun da kermesin tün gelirinin SOS Çocukköyü’ne bağışlanacağını söyleyerek, “Her şey çocuklar için” dedi.

Kermeslerin, sosyal kültürel yaşama katkı yaptığını ve dayanışma ortamı hazırladığını söyleyen Özgürgün, kadın kollarının bu organizasyonunun kurumsallaştığını, topluma önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Stantları dolaşan Başbakan Özgürgün, ürünleri inceledi, alışveriş yaptı, halkla sohbet etti.

Etkinliğe bazı UBP’li milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.