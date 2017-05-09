Başbakan Özgürgün Sönmezliler Ocağı’nı Ziyaret Etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs’ta bir anlaşma varılmayacağının belli olduğunu belirterek, Kıbrıs Türkü’nün artık kendi yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi.

ÖZGÜRGÜN: “KIBRIS’TA BİR ANLAŞMA OLAMAYACAĞI BELLİ OLDU… BELİRSİZLİK ORTAMI SÜRDÜRÜLEMEZ”

“KIBRIS TÜRKÜ KENDİ YOLUNDA DEVAM ETMELİDİR”

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs’ta bir anlaşma varılmayacağının belli olduğunu belirterek, Kıbrıs Türkü’nün artık kendi yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Özgürgün bugün Lefkoşa’da Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti. Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel ziyaret sırasında yaptığı konuşmada Başbakan Özgürgün’ü Sönmezliler Ocağı’nda görmekten her zaman mutlu olduklarını ifade ederek, Başbakana, yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.Esenyel Başbakan Özgürgün’e ilk sayısı basılan Sönmezliler Ocağı dergisini takdim etti.

ÖZGÜRGÜN: “SİYASİ MÜCADELE DEVAME DİYOR”

Başbakan Özgürgün de konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde önemli bir yere sahip olan ocakların, simgesel olarak örgütlenip, mücadelenin sürdürüldüğü yerler olduğunu kaydetti.

Sönmezliler Ocağı mensuplarını saygıyla selamladığını dile getiren Özgürgün, Kıbrıs Türkü’nün topyekûn verdiği mücadelede her bireyin çok büyük emeği olduğunu söyledi.

Özgürgün, Sönmezliler Ocağı mensuplarına, sağlıklı ve uzun ömür diledi ve bıraktıkları emanetin emin ellerde olduğunu kaydetti. Emaneti bir sonraki nesle aktarmayı istediklerini ifade eden Özgürgün her zaman Sönmezliler Ocağı’nın yanında olacaklarını belirtti.

Sıcak çatışma olmasa da siyasi mücadelenin halen devam ettiğini kaydeden Özgürgün, Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varılamayacağının belli olduğunu ve ve Kıbrıs Türkü’nün artık kendi yoluna devam etmesi gerektiğini belirtti.

“BELİRSİZLİK ORTAMI SÜRDÜRELEMEZ”

Belirsizlik ortamının sürdürülemez olduğunu kaydeden Başbakan Özgürgün, Kıbrıs Türkü’nün adada 7’sinden 70’ine topyekûn yaptığı mücadeleyle var olduğunu belirterek, Kıbrıs görüşmelerinin yıllarca sürdüğünü ve gelinen noktada 5’li konferanstan da sonuç alınamadığını söyledi.

Özgürgün, Kıbrıs Türkü’nün kendi kendine çizeceği yolun, önceki nesilden alığı emanet olduğunu kaydederek, bu siyasi mücadeleyi vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

(RU/FEZ) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan Fotoğraf: Erol Uysal