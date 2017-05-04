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Bir Garip “Kaza”!

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04 Mayıs 2017 Perşembe 09:01

Başbakan Özgürgün, Şht. Ruso Ortaokulu’nun “50 Yılın Buluşması” Etkinliğine Katıldı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 37 yıl önce mezun olduğu Şehit Hüseyin Ruso Ortaokul'unun bugün çok daha ileri durumda olduğunu ifade ederek, &#34;Ülkeye her açıdan faydalı insanları yetiştiren bir okul&#34; dedi.

Başbakan Özgürgün, Şht. Ruso Ortaokulu'nun '50 Yılın Buluşması” Etkinliğine Katıldı
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Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (.): Başbakan Hüseyin Özgürgün, 37 yıl önce mezun olduğu Şehit Hüseyin Ruso Ortaokul'unun bugün çok daha ileri durumda olduğunu ifade ederek, "Ülkeye her açıdan faydalı insanları yetiştiren bir okul" dedi.

Başbakanlık  Basın ve  Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Şht Ruso Ortaokulu, "50 Yılın Buluşması" etkinliğine katıldı. Öğretmenleri ile kucaklaşan Başbakan Özgürgün, dönem arkadaşları ile de sohbet etti.

Başbakan Özgürgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, 37 yıl önce mezun olduğu okuluna gelmekten çok mutlu olduğunu ifade ederek, hem öğretmenlerini hem de o dönemden arkadaşlarının bazılarını gördüğünü söyledi.

Okulun gelişimini takip ettiğini belirten Başbakan Özgürgün, "Bugün, bizim mezun olduğumuz okuldan çok daha ileride. Bana göre, Kıbrıs Türk halkı içerisinde en güzide mezunlar bu okuldan yetişmiş durumda. Aramızda, doktorlar, mühendisler, işadamları var. Ülkeye her açıdan faydalı insanları yetiştiren bir okul. Bu, bundan sonra da devam edecek. Okulumuz için nice 50 yıllar diliyorum" diye konuştu.

Etkinliğe, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da katıldı.

(YIL/ÖK)   FOTOĞRAFLI

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