Başbakan Özgürgün İzmir Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği Heyetini Kabul Etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, İzmir Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği’nden bir heyeti kabul ederek görüştü.

Lefkoşa, 20 Nisan 17 (.): Başbakan Hüseyin Özgürgün, İzmir Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği’nden bir heyeti kabul ederek görüştü.

Başbakan Özgürgün, Halil Taşcı başkanlığındaki heyeti kabulünden duyduğu memnuniyeti belirterek, Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye’nin kopmaz bir parçası olduğunu, her zaman her koşulda yakın işbirliği ve dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini devam ettirdiklerini ifade ederek, heyete, Kıbrıs konusunda gelinen aşamayla ilgili bilgi de veren Başbakan Özgürgün, Ada’daki barış ve huzur ortamının Türk askerinin varlığı sayesinde devam ettiğini, varılacak bir çözümde Türkiye’nin etkin ve filli garantörlüğünün devamını istediklerini kaydetti.

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