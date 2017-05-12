Başbakan Özgürgün Gazimağusa’da “sevgiyle Yaptık Sanatla Karıştırdık” Sergisinin Açılışını Gerçekleştirdi

Gazimağusa, 12 Mayıs 17 (.): İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nin “Sevgiyle Yaptık, Sanatla Karıştırdık” sergisi Gazimağusa’da Buğday Camii’nde açıldı.

Rehabilitasyon Merkezi’nin Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği ahşap boyama ve seramik sergisinin açılışını, Başbakan Hüseyin Özgürgün gerçekleştirdi.

Serginin açılışında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı milletvekilleri, Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Belediye Başkanı İsmail Arter ve diğer yetkililer de katıldı.

Başbakan Özgügün ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, sergiden ahşap boyamalı işlemeli masa satın aldılar.

Sergi , 16 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün serginin açılışında yaptığı konuşmada, engellilerin engelsiz yaşam için mücadelelerine yürekten destek verdiklerini vurguladı.

Başbakan Özgürgün, Bakan Saner’in ekibiyle birlikte engelliler için yoğun çalışma içerisinde olduğunu belirterek, engellilerin yaşama tutunmak için eğitime ve morale ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Başbakan Özgürgün, engellilerin yaşama daha iyi tutunmalarına katkı amacıyla bu tür etkinliklerde birlikte olduklarını kaydederek, katkı koyanları kutladı.

SANER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner de, 10-16 Mayıs haftasının özel ilgiye ihtiyaç duyan insanların haftası olduğunu hatırlatarak, bu haftanın her günü bir etkinliğe imza atarak farkındalık yaratmayı ve engellilerin sorunlarını halka aktarmaya çalıştıklarını söyledi.

Bakan Saner, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün talimatıyla Engelli Dairesi kurulması için çalışma başlattıklarını, Engelsiz Yaşam Evi’nin birinci etabının tamamlandığını, ikinci etabının ihalesine çıkıldığını söyledi.

Bakan Saner, çarşamba günü Güneşköy ve Girne’deki rehabilitasyon merkezlerine birer minibüs tahsis edileceğini de kaydetti.

Saner, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin olağanüstü bir performansla çalıştığını da ekledi.

(YIL/GUR) FOTOĞRAFLI

Haber ve fotoğraf: Yılmaz Yakar