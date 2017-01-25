Başbakan Özgürgün, Eski Kthy Ve Eti Çalışanlarından Bir Heyeti Kabul Etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, özelleştirme kapsamında kamuya istihdam edilen eski KTHY ve ETİ çalışanlarından bir heyeti kabul etti.

Lefkoşa, 25 Ocak 17 : Başbakan Hüseyin Özgürgün, özelleştirme kapsamında kamuya istihdam edilen eski KTHY ve ETİ çalışanlarından bir heyeti kabul etti.

Görüşmede, Hava-Sen Başkanı Buran Atakan ile Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da hazır bulundu.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Özgürgün, kabulde yaptığı konuşmada, KTHY ve ETİ’nin ülkenin köklü kuruluşları olarak hayata geçtiğini ancak değişen ekonomik koşullar, siyasi kararlar ya da dıştan kaynaklanan ekonomik gelişmelere bağlı nedenlerle bu kuruluşların sıkıntıya uğradığını anlattı. Çalışanların mağduriyetini siyasetin halletmesi gerektiğini, belli yasal çerçeve içerisinde kalarak yapılabileceklerin en iyisinin yapıldığını anlatan Özgürgün, “Bu sizin hakkınızdı. Siyaset doğru olanı yapmış, Meclis’ten yasa geçmiştir. KTHY ve ETİ’nin bu ülkeye kazandırdıklarının yanında bizim yaptığımız aslında ahde vefadır” şeklinde konuştu.

Çalışanları rahatlatan bir adım attıklarını ifade eden Başbakan Özgürgün, şöyle devam etti:

“Yıllarca o kurumlarda çalıştınız, bundan sonra devlete vereceğiniz hizmetler var. O hizmetleri de daha şevkle ve mutlulukla yapacağınızdan eminim. Devlete boynu bükük, kırgın, üzgün hizmet etmek var; bir de şevkle hizmet etmek var. Belki biz buna yol açmış olduk. Siz de o hizmetleri ve görevleri çok daha iyi yapacaksınız, bundan da hiç şüphem yok”

Başbakan Özgürgün, Hava-Sen Başkanı Buran Atakan’ın ve Kamu-Sen Başkanı Metin Atan’ın bu kararın alınması sürecindeki cesaretlendirici desteklerinin ve katkılarının büyük olduğuna da işaret etti.

Hava-Sen Başkanı Buran Atakan da, Özelleştirme Yasası’nda yapılan değişiklik nedeniyle Başbakan Özgürgün’e teşekkür ziyaretinde bulunduklarını belirtti. Atakan, “Doğru yapana, haklının yanında olana bu hakkını vermek gerekir” dedi.

Başbakan Özgürgün’ü muhalefet döneminde, Ekim 2013’de ziyaret ettiklerinde “KTHY ve ETİ ile ilgili her türlü öneriye olumlu oy vereceğini” söylediğini aktaran Atakan, Özgürgün’ün kararlı duruşunu iktidara gelince de sürdürdüğünü söyledi.

Atakan, “Siyasette yeni bir sayfa açmaya olanak sağlıyorsunuz. Muhalefette iken başka söyleyip, koltuğa oturup başka yapmıyorsunuz. Bu, toplum için çok önemlidir. Siyasetin bu şekilde yapılması gerekir.

Bize muhalefette iken söz verdiniz, geldiniz koltuğa oturdunuz ve yaptınız.

Bu bizler için ve toplum için önemlidir. Size çocuklarımız adına, bu güzel olaya imza koyduğunuz için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, Başbakan Özgürgün’ün konuyla ilgili muhalefetteki kararlığını iktidara gelince de gösterdiğini ve çalışanların mağduriyetlerine duyarlı davrandığını belirterek, Kamu-Sen olarak kararlı duruşunda dolayı Başbakan Özgürgün’e teşekkür ettiklerini söyledi.

Çalışanlar, daha sonra Başbakan Hüseyin Özgürgün ile toplu fotoğraf çektirdi.

(DOĞ/GUR) FOTOĞRAFLI