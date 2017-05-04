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04 Mayıs 2017 Perşembe 15:14

Başbakan Özgürgün, Dr. Küçük Vakfı Heyetini Kabul Etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dr. Küçük Vakfı Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Başbakan Özgürgün, Dr. Küçük Vakfı Heyetini Kabul Etti
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Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (.): Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dr. Küçük Vakfı Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Başbakan Özgürgün’e nezaket ziyaretinde bulunan Vakıf Müdürü Osman Güvenir başkanlığındaki heyet, çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

Başbakanlık açıklamasına göre Özgürgün kabulde, Dr. Küçük’ün hekim, gazeteci, siyasetçi ve devlet adamı kimliğiyle topluma büyük hizmetler verdiğini ve çok zor koşularda varoluş mücadelesinin lideri olduğunu  anlattı.

Dr. Küçük ve Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin bilinmesinde vakfın çalışmalarının büyük önemi bulunduğuna dikkati çeken Başbakan Özgürgün, Dr. Küçük Vakfı’na çalışmalarında başarılar diledi.

Özgürgün, Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr Küçük’ün anısını yaşatmanın tarihi bir görev olduğu bilincinden hareketle, önümüzdeki günlerde bu konuda yapılacak çalışmalarla ilgili de heyeti bilgilendirdi.

Kabulde ayrıca, Gazeteci Yazar Osman Güvenir, 11’inci kitabı olan  “Dr. Fazıl Küçük’le Geçen Günlerim-Bir Lideri Anlatıyorum” isimli kitabını Başbakan Hüseyin Özgürgün’e takdim etti.

Osman Güvenir’i yeni kitabından dolayı kutlayan Başbakan Özgürgün, Dr. Fazıl Küçük ile uzun yıllar çok yakın çalışan Güvenir’in, tarihsel anılarını kaleme alarak bir toplum liderinin şahsında bir toplumun varoluş mücadelesini anlattığını ve yeni nesle önemli bir eser bıraktığını kaydetti.

(GUR) FOTOĞRAFLI

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