Başbakan Özgürgün Bayrağı Işıklandırma Derneği Heyetini Kabul Etti

ÖZGÜRGÜN: “KIBRIS TÜRKÜ BU TOPRAKLARDA VAR OLDUKÇA BAYRAK DA ORADA OLACAKTIR”

Lefkoşa, 5 Mayıs 17 : Başbakan Hüseyin Özgürgün Tanju Müezzinoğlu başkanlığındaki Beşparmak Dağları Bayrağı Işıklandırma Derneği heyetini kabul etti.

Başbakanlıkta 12.00’de gerçekleşen kabulde Müezzinoğlu Başbakan Özgürgün’e dağdaki bayrağın ışıklandırmasının LED lambalarla değiştirilmesi ve derneğe yaptığı maddi-manevi katkılardan dolayı teşekkür etti.

Başbakan Özgürgün de Beşparmak dağlarındaki bayrağın bir dönüm noktası ve büyük bir enerji ve çabanın ürünü olduğunu söyleyerek “Kıbrıs Türkü bu topraklarda var olduğu sürece o bayrak orada olacaktır” dedi.

Bayrağın Kıbrıs Türkü’nün bu topraklardaki varlığının bir simgesi olduğunu belirten Özgürgün, bayrağın önemli bir proje ve hareket olduğunu ifade etti.

İşadamı Ali Hacımulla’ya ışıklandırmaya yaptığı katkı için teşekkür eden Özgürgün, LED lambalarla daha düşük enerji sarfiyatıyla daha uzun süre aydınlık sağlanabildiğini ekledi.

Daha sonra Dernek tarafından Özgürgün’e teşekkür plaketi takdim edildi.

(RU/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan Fotoğraf: Süleyman Önal