Başbakan Özgürgün, Akıncılar’da Onuruna Verilen Yemeğe Katıldı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, üreten kesimi rahatlatacak çalışma içinde olduklarını ifade ederek, “Hayvancı ve çiftçi rahat ederse ülke rahat eder. Üreten kesim başımızın tacıdır” dedi.

ÖZGÜRGÜN: “ÜRETEN KESİM BAŞ TACIMIZ”

“ÇİFTÇİ RAHAT EDERSE ÜLKE RAHAT EDER”

“AKINCILAR HALKI HER AÇIDAN ULAŞILIR OLMANIN GETİRDİĞİ AVANTAJLARDAN FAYDALANACAK”

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 (.): Başbakan Hüseyin Özgürgün, üreten kesimi rahatlatacak çalışma içinde olduklarını ifade ederek, “Hayvancı ve çiftçi rahat ederse ülke rahat eder. Üreten kesim başımızın tacıdır” dedi.

Akıncılar’a kimlikle girişin kaldırılmasının yıllardır konuşulduğunu, Başbakan olarak göreve gelince kimlikle girişi kaldırmayı boyunlarının borcu olarak değerlendirdiklerini ve ancak şimdi yeni yolun açılması ile birlikte Akıncılar’a kimlikle girişi kaldırdıklarını, bunun, köyün ulaşımı ve ekonomisi açısından çok ciddi rahatlama getireceğini vurguladı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Mesarya bölgesinden hayvancı, veteriner ve işadamlarından oluşan bir grubun dün akşam Akıncılar’da onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Hayvan üreticileri, Başbakan Özgürgün’e, kendilerine desteğinden dolayı teşekkür etti.

Yemeğe, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros da katıldı.

Başbakan Özgürgün, gecede yaptığı konuşmada, yemek davetinden dolayı teşekkür ederek, ülkenin her kesiminden vatandaşlarla bir araya gelmekten her zaman mutlu olduğunu belirtti.

Yeni yoldan Akıncılar’a çok hızlı geldiklerini, artık kimlik de gösterilmediğini belirten Başbakan Özgürgün, Akıncılar’ın gözbebeklerinden olduğunu, Akıncılar halkının her açıdan ulaşılır olmanın getirdiği avantajlardan faydalanacağını söyledi.

Tarım ve hayvancılığın bölgede yoğun yapıldığına işaret eden Başbakan Özgürgün, hükümet göreve geldiği andan itibaren sağlık ve tarıma çok önem vermeye başladığını, yol konusunda da ilk defa Akıncılar yolunun gündeme geldiğini kaydetti.

“KİMLİKLE GİRİŞTEN KURTARACAK BİR PLAN YAPTIK”

Daha önce, Akıncılar’a, Haspolat üzerinden bir yol projesi olduğunu, ancak orada bazı istimlak sorunlarının olduğunu aktaran Başbakan Özgürgün, havaalanı yeni terminal yolu ile bağlantılı ve Akıncılar’ı kimlikle girişten kurtaracak bir plan yaptıklarını anlattı.

Akıncılar’ın askeri bölge olmasından dolayı o zaman bunu pek dillendirmediklerini ifade eden Başbakan Özgürgün, “Hükümet geçen yıl Nisan’da kuruldu, konu ilk defa Mayıs ayında gündeme gelmişti. Ulaştırma Bakanı’na ‘birinci görevin bu olsun’ dedim. Akıncılar’a kimlikle ulaşmanın kalkması lazımdı. Yıllardır bunu söylüyoruz ama şimdi göreve geldik, bu boynumuzun borcuydu. Nihayet geçtiğimiz günlerde yolun açılışını yaptık, bana göre de bir dönüm noktası oldu. Köyün ulaşımı ve ekonomisi açısından çok ciddi rahatlama getirecektir” dedi.

Hayvancı ve çiftçi rahat ederse ülkenin rahat edeceğini belirten Başbakan Özgürgün, “Memurumuz var, öğretmenimiz var, emeklimiz var ama üreten kesim bizim baş tacımız olması lazım. Hayvancı ve çiftçinin rahat etmesi, bu kesimin, üretimin güçlü olması, rahat olması, ülkenin rahat olması demektir. Niyetimiz, ilk günden beri, üreten kesimi rahatlatacak çalışmalar yapmak” diye konuştu.

Başbakan Özgürgün, tarım master planının da hazırladığını, tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunların önümüzdeki dönemlerde daha rahat aşılacağına inandığını kaydetti.

En çok sağlık ve tarıma önem verdiğini, sağlıkta önemli çalışmalar olduğunu anlatan Başbakan Özgürgün, “Döner sermaye ve özlük hakları konusunda eğer genel sağlık sigortasını başarabilirsek, ülkede çok önemli bir şeyi de başarmış oluruz” dedi.

BARBAROS: “BİR HAYAL GERÇEK OLDU”

Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros da, Akıncılar-Ercan yolunun açılmasıyla bir hayalin gerçek olduğunu belirterek, çok mutlu olduklarını söyledi.

Hayvancılar adına konuşan veteriner Egemen Önder ise, Mesarya bölgesinden hayvancı-veteriner bir grup olduklarını, bir siyasi yapı veya dernek olmadıklarını, her ay değişik yerde toplandıklarını, bu kez Akıncılar’da bir araya geldiklerini belirterek, sektör temsilcileriyle sorunları, çözümleri konuştuklarını kaydetti.

Önder, sorunların çözümünde kendilerine verdiği desteklerinden dolayı Başbakan Özgürgün’e teşekkür etti.

(GÜL/ŞEB) FOTOĞRAFLI