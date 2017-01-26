Başbakan Hüseyin Özgürgün Yödak Yetkililerini Kabul Etti

YÖDAK Başkanı Büke de, yeni dönemdeki projeleriyle ilgili Başbakan Özgürgün’e bilgi verdi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, kabulde YÖDAK Genel Sekreteri ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Lefkoşa, 26 Ocak 17 : Başbakan Hüseyin Özgürgün, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Sarıoğlu Büke’yi kabul etti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Sarıoğlu Büke’yi kabul etti.